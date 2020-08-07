ЕС вновь не включил Россию в список для открытия границ

Совет ЕС снова пересмотрел список стран, гражданам которых разрешен въезд, и сократил его. По сравнению с предыдущей версией из него исключили Марокко

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Совет ЕС обновил список стран, въезд из которых разрешен в Евросоюз во время пандемии COVID-19. Россия в перечень вновь не попала.

В новой версии списка оказались десять государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. По сравнению с предыдущей версией из перечня разрешенных стран убрали Марокко.

В списке также указан Китай. При этом в сообщении ЕС отмечается, что въезд китайским гражданам будет разрешен на основе принципа взаимности, после того как Пекин откроет границы для европейцев.

Также отмечается, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана в данном случае считаются резидентами ЕС. Государства территориально находятся в границах Евросоюза, но не являются его членами.