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ЕС вновь не включил Россию в список для открытия границ

Совет ЕС снова пересмотрел список стран, гражданам которых разрешен въезд, и сократил его. По сравнению с предыдущей версией из него исключили Марокко
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Совет ЕС обновил список стран, въезд из которых разрешен в Евросоюз во время пандемии COVID-19. Россия в перечень вновь не попала.

В новой версии списка оказались десять государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. По сравнению с предыдущей версией из перечня разрешенных стран убрали Марокко.

В списке также указан Китай. При этом в сообщении ЕС отмечается, что въезд китайским гражданам будет разрешен на основе принципа взаимности, после того как Пекин откроет границы для европейцев.

Также отмечается, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана в данном случае считаются резидентами ЕС. Государства территориально находятся в границах Евросоюза, но не являются его членами.

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Фото: Eldar Emric / AP

Список стран будет вновь пересмотрен после консультаций с Еврокомиссией и соответствующими службами ЕС и оценки, основанной на следующих критериях: эпидемиологической обстановке в стране, мерах сдерживания эпидемии, а также «экономических и социальных соображениях».

Первая версия списка «безопасных стран» была принята 30 июня. Евросоюз разрешил въезд гражданам 14 государств, но позже список пересматривали. В предыдущий раз документ был изменен в конце июля, число стран в нем сократилось до 11.

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Как отметил пресс-атташе постоянного представительства России при ЕС Сергей Ковалевский, пока неизвестно, будут ли открыты границы с Россией в сентябре. По его словам, это будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки как в самой России, так и в странах Евросоюза.

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С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Танзанией и Турцией. С этого же дня открылась граница с Абхазией. С 7 августа российские туристы могут приезжать в Черногорию, а с 15 августа возобновятся полеты в Швейцарию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте после США, Бразилии и Индии по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19. По состоянию на 7 августа, по информации оперативного штаба, в стране выявлено 877,1 тыс. случаев инфицирования, умерли 14,7 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Евросоюз, Россия, коронавирус
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