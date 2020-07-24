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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения

Международное авиасообщение, по словам главы правительства, возобновится с 1 августа
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Международное авиасообщение с другими странами будет разрешено с 1 августа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения», — заявил премьер-министр на заседании правительства в пятницу (трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24»).

Мишустин пояснил, что при принятии такого решения власти России руководствовались данными об эпидемиологической ситуации в других странах, а также принципом взаимности.

«С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону», — сказал Мишустин. При этом страны, в которые будут выполняться рейсы, глава правительства не назвал.

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Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены российскими властями 27 марта. С тех пор Росавиация регулярно продлевала запрет. 2 июля ведомство в очередной раз продлило запрет на международное авиасообщение до начала августа.

9 июля Роспотребнадзор представил предварительный список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение на первом этапе. Предлагается возобновить авиасообщение с 13 странами: Венгрией, Великобританией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. Эпидемическую обстановку там ведомство сочло удовлетворительной.

Но въезд в большинство стран для россиян до сих пор закрыт. Евросоюз не включил Россию в список стран, откуда на первом этапе могут быть разрешены визиты в Шенгенскую зону. Во многих странах действуют жесткие условия для въезжающих, включающие в себя двухнедельный карантин. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 14 июля сообщила, что пока есть лишь восемь государств, которые готовы принять россиян на необременительных условиях: это Турция, Куба, Доминиканская республика, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

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Президент Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым 6 июля заявил, что ситуация с открытием иностранных аэропортов для российских туристов остается неясной. «Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — заявил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Георгий Тадтаев, Евгений Калюков
Теги: коронавирус, воздушный транспорт
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