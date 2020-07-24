Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения

Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены российскими властями 27 марта. С тех пор Росавиация регулярно продлевала запрет. 2 июля ведомство в очередной раз продлило запрет на международное авиасообщение до начала августа.

9 июля Роспотребнадзор представил предварительный список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение на первом этапе. Предлагается возобновить авиасообщение с 13 странами: Венгрией, Великобританией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. Эпидемическую обстановку там ведомство сочло удовлетворительной.

Но въезд в большинство стран для россиян до сих пор закрыт. Евросоюз не включил Россию в список стран, откуда на первом этапе могут быть разрешены визиты в Шенгенскую зону. Во многих странах действуют жесткие условия для въезжающих, включающие в себя двухнедельный карантин. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 14 июля сообщила, что пока есть лишь восемь государств, которые готовы принять россиян на необременительных условиях: это Турция, Куба, Доминиканская республика, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым 6 июля заявил, что ситуация с открытием иностранных аэропортов для российских туристов остается неясной. «Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — заявил он.