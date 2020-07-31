Границу России с Абхазией решили открыть с 1 августа

Абхазия решила временно перекрыть границу с Россией в начале апреля, после того как в республике обнаружили первого зараженного коронавирусом. После этого срок запрета на въезд неоднократно продлевался.

Ограничения не распространяются на работников дипломатических ведомств, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и Объединенной российской военной базы. Кроме того, пересекать границу могут водители грузовиков, занимающихся международными перевозками, а также машинисты грузовых поездов.

До начала пандемии COVID-19 Абхазия традиционно была одним из наиболее востребованных россиянами направлений пляжного отдыха. По данным Ростуризма, в 2019 году в Абхазии побывали почти 4,8 млн российских туристов.

По данным Минздрава Абхазии, с момента начала пандемии COVID-19 в республике выявлен 81 человек, заразившийся этой болезнью. Из них 37 человек выздоровели и двое умерли.

Какие проблемы с наличными возникли в Абхазии из-за закрытых границ

Закрытие границ и отсутствие туристов стали причиной для проблем с хождением наличных в Абхазии. Издание «Эхо Кавказа» в начале июля со ссылкой на местных жителей сообщало, что банкоматы коммерческих банков не обслуживают карты Visa и Mastercard, хотя карты «Мир» в Абхазии работают нормально. Зампред «Сберегательного банка Абхазии» Георгий Абухба объяснял, что причиной перебоев стал именно дефицит наличных. Держатели международных карт, впрочем, могли получить наличные в головном офисе банка и его отделениях, но из-за этого там образовались очереди, к тому же клиентам приходилось оплачивать дополнительные комиссии.

«За последние шесть месяцев 2020 года приток денежных средств в Республику Абхазия через банковскую систему составил 11, 604 млрд руб., при этом отток средств за тот же период составил 12,919 млрд руб. В результате объем денежной массы сократился на 1,315 млрд руб.», — объяснил РБК представитель Нацбанка Абхазии. Рубль — официальная валюта на территории Абхазии, и местный Нацбанк не производит денежную эмиссию, то есть денежная масса растет в результате положительного сальдо платежного баланса.

«Но поскольку довольно продолжительное время в стране введены ограничительные меры, закрыта граница, приток денег в страну сокращается. В то же время для поддержания жизнедеятельности — приобретения необходимых товаров, продуктов питания — продолжаются импортные операции, подразумевающие отток денежной массы из страны. Естественно, все это сопровождается падением экономической активности, снижением остатков на счетах в банках и в результате сказывается на ликвидности банковской системы Абхазии», — добавили в Нацбанке. Именно поэтому банки вводят ограничение на снятие наличных, хотя картами по-прежнему можно расплачиваться.