Как в мире постепенно отменяют карантин из-за коронавируса. Фоторепортаж
В Индии после семинедельного простоя частично открылось железнодорожное сообщение. Агентство Associated Press отмечает, что это произошло на фоне продолжающегося роста заболеваемости в стране. Стали доступны рейсы из нескольких крупных городов, в том числе Нью-Дели и Мумбаи. У пассажиров контролируют температуру, они обязаны обработать руки дезинфицирующим средством при посадке на поезд и по окончании поездки
На фото: станция на окраине Калькутты
В Германии в спортзалы вернулись посетители
На фото: зал в Динслакене
Власти Чехии разрешили ресторанам открыть летние веранды
На фото: посетители пивной в Праге
В Израиле открыли парки и заповедники и разрешили пользоваться на открытом воздухе спортивным инвентарем при соблюдении социальной дистанции
На фото: побережье в Ашкелоне
В Бангладеш разрешили вернуться к работе некоторым фабрикам, логистическим службам и магазинам, но с ограничением рабочего времени
На фото: магазин в Дакке
Во Франции постепенно возвращаются к работе школы: внутри помещений обязательно следует соблюдать социальную дистанцию, поэтому большинство детей продолжат обучение дистанционно
На фото: на занятиях в школе в Ницце
В Лос-Анджелесе открыли прогулочные тропы. В людных местах, таких как парковки, обязательно использование масок
В Швейцарии открыли магазины, музеи и библиотеки
На фото: очередь перед магазином Louis Vuitton в Цюрихе
В Турции открыли парикмахерские
В Великобритании разрешили загорать в близлежащих от жилья парках и заниматься спортом без ограничений
На фото: поле для гольфа в Лондоне
Власти Ирана открыли мечети на время нескольких священных ночей Рамадана
На фото: мечеть в Тегеране
В Буэнос-Айресе (Аргентина) открылись книжные и детские магазины
В австралийском штате Виктория жителям разрешили встречи с друзьями и семьями. Дома можно принимать до пяти гостей, а гулять на улице — в компании, состоящей максимум из десяти человек.
На фото: Альберт-парк в Мельбурне