Как в мире постепенно отменяют карантин из-за коронавируса. Фоторепортаж

Число заболевших коронавирусом в мире на 13 мая, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 4,2 млн. Но в некоторых странах в зависимости от конкретной эпидемиологической обстановки постепенно смягчают введенные ранее ограничения. В Европе отменять карантинные меры начали еще в апреле. Как мир возвращается к привычным делам — в фоторепортаже РБК

В Индии после семинедельного простоя частично открылось железнодорожное сообщение. Агентство Associated Press отмечает, что это произошло на фоне продолжающегося роста заболеваемости в стране. Стали доступны рейсы из нескольких крупных городов, в том числе Нью-Дели и Мумбаи. У пассажиров контролируют температуру, они обязаны обработать руки дезинфицирующим средством при посадке на поезд и по окончании поездки На фото: станция на окраине Калькутты В Германии в спортзалы вернулись посетители На фото: зал в Динслакене​ Власти Чехии разрешили ресторанам открыть летние веранды На фото: посетители пивной в Праге В Израиле открыли парки и заповедники и разрешили пользоваться на открытом воздухе спортивным инвентарем при соблюдении социальной дистанции На фото: побережье в Ашкелоне​ В Бангладеш разрешили вернуться к работе некоторым фабрикам, логистическим службам и магазинам, но с ограничением рабочего времени На фото: магазин в Дакке Во Франции постепенно возвращаются к работе школы: внутри помещений обязательно следует соблюдать социальную дистанцию, поэтому большинство детей продолжат обучение дистанционно На фото: на занятиях в школе в Ницце В Лос-Анджелесе открыли прогулочные тропы. В людных местах, таких как парковки, обязательно использование масок В Швейцарии открыли магазины, музеи и библиотеки На фото: очередь перед магазином Louis Vuitton в Цюрихе В Турции открыли парикмахерские В Великобритании разрешили загорать в близлежащих от жилья парках и заниматься спортом без ограничений На фото: поле для гольфа в Лондоне Власти Ирана открыли мечети на время нескольких священных ночей Рамадана На фото: мечеть в Тегеране В Буэнос-Айресе (Аргентина) открылись книжные и детские магазины В австралийском штате Виктория жителям разрешили встречи с друзьями и семьями. Дома можно принимать до пяти гостей, а гулять на улице — в компании, состоящей максимум из десяти человек. На фото: Альберт-парк в Мельбурне