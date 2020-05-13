Как в мире постепенно отменяют карантин из-за коронавируса. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13:59
Минпросвещения отменит ОГЭ для девятиклассников из-за коронавируса Общество, 14:22 Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам Общество, 14:20 «Зенит» отреагировал на сообщения о планах «Милана» купить Дзюбу Спорт, 14:17 Как справиться с тревогой и паническими атаками Совместный проект, 14:15 Фестивали, кино и цирк в период пандемии: дайджест иностранных СМИ Pro, 14:07 Доходы майнеров упали на 44% после халвинга Крипто, 14:00 Как пандемия изменила досуг и индустрию развлечений: подкаст РБК Тренды Экономика инноваций, 14:00  Главным условием отмены всех ограничений Мурашко назвал вакцину Общество, 13:55 Глава Минздрава назвал число находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19 Общество, 13:51 Фонд Гришина вложился в создателя персонажей «Игры престолов» Бизнес, 13:48 Как в мире постепенно отменяют карантин из-за коронавируса. Фоторепортаж Общество, 13:46  Медитация, Голливуд сороковых и балет Кубы: как скрасить самоизоляцию РБК Стиль и ЦУМ, 13:45 Мишустин назвал число заявок на получение выплаты в ₽10 тыс. на ребенка Политика, 13:40 Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о решении уволить его Бизнес, 13:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

Как в мире постепенно отменяют карантин из-за коронавируса. Фоторепортаж

Число заболевших коронавирусом в мире на 13 мая, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 4,2 млн. Но в некоторых странах в зависимости от конкретной эпидемиологической обстановки постепенно смягчают введенные ранее ограничения. В Европе отменять карантинные меры начали еще в апреле. Как мир возвращается к привычным делам — в фоторепортаже РБК
Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters
Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

В Индии после семинедельного простоя частично открылось железнодорожное сообщение. Агентство Associated Press отмечает, что это произошло на фоне продолжающегося роста заболеваемости в стране. Стали доступны рейсы из нескольких крупных городов, в том числе Нью-Дели и Мумбаи. У пассажиров контролируют температуру, они обязаны обработать руки дезинфицирующим средством при посадке на поезд и по окончании поездки

На фото: станция на окраине Калькутты

Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

В Германии в спортзалы вернулись посетители

На фото: зал в Динслакене​

Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Власти Чехии разрешили ресторанам открыть летние веранды

На фото: посетители пивной в Праге

Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

В Израиле открыли парки и заповедники и разрешили пользоваться на открытом воздухе спортивным инвентарем при соблюдении социальной дистанции

На фото: побережье в Ашкелоне​

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters
Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

В Бангладеш разрешили вернуться к работе некоторым фабрикам, логистическим службам и магазинам, но с ограничением рабочего времени

На фото: магазин в Дакке

Фото: Eric Gaillard / Reuters
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Во Франции постепенно возвращаются к работе школы: внутри помещений обязательно следует соблюдать социальную дистанцию, поэтому большинство детей продолжат обучение дистанционно

На фото: на занятиях в школе в Ницце

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters
Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

В Лос-Анджелесе открыли прогулочные тропы. В людных местах, таких как парковки, обязательно использование масок

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В Швейцарии открыли магазины, музеи и библиотеки

На фото: очередь перед магазином Louis Vuitton в Цюрихе

Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС
Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС

В Турции открыли парикмахерские

Фото: Alex Pantling / Getty Images
Фото: Alex Pantling / Getty Images

В Великобритании разрешили загорать в близлежащих от жилья парках и заниматься спортом без ограничений

На фото: поле для гольфа в Лондоне

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Власти Ирана открыли мечети на время нескольких священных ночей Рамадана

На фото: мечеть в Тегеране

Фото: Marcelo Endelli / Getty Images
Фото: Marcelo Endelli / Getty Images

В Буэнос-Айресе (Аргентина) открылись книжные и детские магазины

Фото: Daniel Pockett / Getty Images
Фото: Daniel Pockett / Getty Images

В австралийском штате Виктория жителям разрешили встречи с друзьями и семьями. Дома можно принимать до пяти гостей, а гулять на улице — в компании, состоящей максимум из десяти человек.

На фото: Альберт-парк в Мельбурне

Теги: мультимедиа, коронавирус, COVID-19, карантин, самоизоляция
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 мая
Общество
В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Общество
Вирусолог назвал сроки создания эффективного лекарства от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter