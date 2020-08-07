За сутки в России выявили 5,2 тыс. зараженных коронавирусом

Всего с учетом новых данных в стране зарегистрировали 877 135 заразившихся коронавирусом. Также за сутки в России умерли 119 человек

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За последние 24 часа в России коронавирус обнаружили у 5241 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Суточное число зараженных в стране уже третью неделю остается ниже отметки 6 тыс. Последний раз более 6 тыс. заболевших в России выявили 19 июля (6109).

Общее число выявленных случаев заражения в стране выросло до 877 135, сейчас из них проходят лечение 178 818 человек.

Больше всего заболевших за все время пандемии обнаружили в Москве — 246 154. За столицей по этому показателю идут Подмосковье (64 555) и Санкт-Петербург (32 575).