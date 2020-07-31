Старый Свет готовится к новой волне коронавируса

Власти Великобритании в связи со второй волной COVID-19 объявили, что пока не будут смягчать эпидемиологический режим. Так поступили еще несколько стран. Какая ситуация в мире — в обзоре РБК

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Старый Свет настаивает на осторожности

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед согражданами за то, что снятие некоторых ограничений, введенных из-за угрозы распространения COVID-19, откладывается. В частности, ожидалось, что правительство разрешит работу большинства предприятий досуга, таких как казино, катки и боулинги, показы спектаклей в некоторых театрах и проведение свадеб с 30 гостями. «Боюсь, что мы откладываем эти изменения как минимум на две недели», — заявил Джонсон.

На этой же неделе британский премьер заявил, что, по его мнению, в европейских странах уже наметились первые признаки второй волны пандемии и Британии нужно оставаться начеку. С 8 августа в королевстве вводится обязательное ношение масок в музеях и кинотеатрах (сейчас эти меры носят рекомендательный характер).

Соединенное королевство не одиноко в намерении проявлять осторожность. Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес призвала к минимизации социальных контактов из-за роста заболеваемости. В Германии власти обязали проходить тестирование на коронавирус прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В Италии парламент поддержал инициативу премьер-министра Джузеппе Конте продлить режим чрезвычайного положения до 15 октября (должен был истечь 31 июля).

Франция не готова вводить масштабные ограничения и карантин, сообщил премьер-министр Жан Кастекс. «Как мы смогли убедиться, жесткий карантин приведет к ужасным последствиям», — пояснил он и предупредил, что масштабные меры приведут к новым проблемам в экономике и личной жизни людей.

Европейские страны в основном применяют три основных типа мер для подавления новых очагов COVID-19. Во-первых, большинство ввело обязательный масочный режим. Требование носить маски на общенациональном уровне отсутствует в Швеции, Финляндии, Нидерландах и некоторых других странах. По мнению экспертов и специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), масочный режим позволит минимизировать распространение вируса в закрытых пространствах и в транспорте.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Во-вторых, часть стран, например Франция, Германии и Великобритания, разработали специальные приложения для смартфонов, позволяющие гражданам мониторить эпидемиологическую обстановку и избегать контактов с инфицированными. Пользователи также получают уведомления, если все-таки вступили в контакт с заболевшим.

Наконец, отдельные регионы вводят меры социальной изоляции для более эффективного подавления новых очагов инфекции на местном уровне. Например, в бельгийском городе Антверпен в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки был введен комендантский час с 11:30 до 18:00 часов. Под требование не попадают работающие и те, кому необходима медицинская помощь. Ограничения на социальные контакты были введены и в городе Олдем на севере Англии после местной вспышки. Жесткие ограничения из-за резкого роста числа заболеваний в отдельных регионах применялись и в Германии.

По состоянию на 31 июля в ЕС и Соединенном королевстве зарегистрировано более 1,7 млн случаев COVID-19, следует из данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Больше всего инфицированных приходится на Великобританию (302,3 тыс.), Испанию (285,4 тыс.), Италию (247,1 тыс.) и Германию (207,8 тыс.). Всего в ЕС и Великобритании от коронавируса умерли 182,2 тыс. человек, больше всего — в Великобритании (46 тыс.), Италии (35 тыс.) и Франции (30,2 тыс.). ECDC также фиксирует совокупное число заражений за последние две недели в конкретной стране в пересчете на 100 тыс. населения. Лидером по этому показателю из-за низкой численности населения (менее 1 млн жителей) является Люксембург (243), на втором месте — Румыния (75,1), на третьем — Испания (53,6). Далее идут Болгария (46,8), Бельгия (35,8), Швеция (31,5) и Португалия (30,2). Для сравнения: месяц назад показатель прироста заражений за две недели в Румынии составлял 22,7, а в конце мая — 13,1. В Испании эти показатели составляют 10 и 18, в Бельгии — 10,8 и 24,1, в Швеции — 149 и 71. Число заражений упало по сравнению с прошлым месяцем в Италии и Великобритании, но несколько выросло во Франции.

Ближний Восток и Азия встречают вторую волну

В конце июля представители ВОЗ заявили, что пандемия протекает одной большой волной, отметив, что не найдено подтверждения его сезонности. Тем не менее в некоторых регионах четко различимые периоды спада и роста числа заражений присутствуют. «Если количество заболеваний доходит до небольшого количества случаев — скажем, десятка, а потом через какое-то время начинается сильный рост и количество заболеваний доходит до того высокого уровня, что был в первый раз, то это можно считать второй волной», — поясняет профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн. Так происходит в Израиле, где сейчас заболеваний даже больше, чем в первую волну, так же было в Южной Корее. В Москве и России сейчас нельзя говорить о второй волне, указывает медик.

Некоторые страны Азии уже столкнулись со второй волной коронавируса. Вьетнам считается примером успешной борьбы с COVID-19: по данным на 30 июля, в стране насчитывается 459 случаев заражения и ни одной смерти. Тем не менее при обнаружении трех новых случаев заражения 27 июля правительство приняло решение эвакуировать 80 тыс. туристов из города Дананг, было объявлено массовое тестирование. Заражение в Дананге стало первым случаем после почти 100 дней отсутствия новых случаев выявления вируса, и власти заговорили о приближении второй волны.

Серьезный очаг появился в конце июля в Гонконге, что позволило китайским СМИ говорить уже о третьей волне. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 28 июля анонсировала новые ограничения в городе, предупредив, что Гонконг находится «на грани масштабной вспышки, которая может привести к краху больниц и стоить жизней, особенно старшего поколения» (цитата по Би-би-си). В начале июля стало известно о новых заражениях в материковом Китае. Вторую волну у себя в июне подтвердила Южная Корея.

Американский континент так и не дождался спада

В начале июля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что ситуация в Северной и Южной Америке не выглядит благополучной за исключением Канады, которая «справляется лучше». Однако 22 июля стало известно о введении новых ограничений и в этой стране, вызванных ростом числа заболевших. По данным Университета Джонса Хопкинса, наибольшее число заражений за сутки в Канаде пришлось на начало апреля, когда здесь выявляли по 2,8 тыс. новых случаев в день. В середине июня количество заражений держалось в среднем на уровне 300 новых случаев, в связи с чем ограничительные меры были ослаблены. Однако 20 июля за сутки выявили 770 случаев заражения, и местные власти ввели новые ограничения. В Британской Колумбии закрыли дискотеки, хотя рестораны, бары и ночные клубы по-прежнему открыты, но с некоторыми ограничениями при обслуживании гостей.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отметил, что тема второй волны для Америки пока не слишком актуальна: «Мы все еще находимся в первой волне. Когда в некоторых регионах количество заболеваний за сутки достигает 70 тыс., нужно фокусироваться на этом, а не на том, что может случиться в сентябре или октябре», — пояснил он свою точку зрения.

США находятся на первом месте в мире по количеству заболеваний и смертей, вызванных COVID-19. По состоянию на 30 июля в стране зафиксировано 4 426 982 случая заражения и 150 713 летальных исходов (данные Университета Джонса Хопкинса).

Спада заболеваемости не наблюдается и в Южной Америке. Директор Панамериканской организации здравоохранения Карисса Ф. Этьен заявила, что коронавирус во многих регионах Южной Америки распространяется экспоненциально. Наибольшее количество заражений — в Бразилии. Страна занимает второе место в мире по этому показателю — 2,6 млн выявленных заражений.