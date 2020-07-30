Евросоюз снова отказался впускать граждан России

Запрет на въезд в Евросоюз отменили для граждан 11 стран, а также китайских, если КНР ответит зеркально. Россия, Бразилия и США в обновленный список ЕС по взаимному открытию границ вновь не вошли

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Европейский совет обновил список «безопасных стран», въезд из которых разрешен в ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов организации.

Список разрешенных стран сократился до 11, Россия в него снова не попала.

«Безопасными странами, которые, как считается, в значительной степени контролируют COVID-19, являются Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Тунис и Уругвай», — уточняет агентство.

Китай получил предварительное одобрение: его граждан будут принимать в Европе только после того, как КНР также разрешит въезд гражданам стран ЕС.