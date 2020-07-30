Евросоюз снова отказался впускать граждан России

Запрет на въезд в Евросоюз отменили для граждан 11 стран, а также китайских, если КНР ответит зеркально. Россия, Бразилия и США в обновленный список ЕС по взаимному открытию границ вновь не вошли
Фото: Phil Noble / Reuters
Европейский совет обновил список «безопасных стран», въезд из которых разрешен в ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов организации.
Список разрешенных стран сократился до 11, Россия в него снова не попала.
«Безопасными странами, которые, как считается, в значительной степени контролируют COVID-19, являются Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Тунис и Уругвай», — уточняет агентство.
Китай получил предварительное одобрение: его граждан будут принимать в Европе только после того, как КНР также разрешит въезд гражданам стран ЕС.
Позднее список государств, гражданам которых с 31 июля разрешат въезжать в страны ЕС, был опубликован на сайте Совета Европы. По сравнению с предыдущей версией из него исключили Алжир.
Россия не ведет переговоров с Евросоюзом насчет открытия границ в ближайшее время, заявил РБК пресс-атташе постпредства России при ЕС Сергей Ковалевский. «Да и смысла особого в таких разговорах до принятия взаимных решений на уровне Евросоюза и правительства Российской Федерации нет», — отметил он. Дипломат указал, что срок, когда откроются границы, будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации как в России, так и в самом ЕС.
Пресс-атташе отметил, что список, представленный ЕС, носит рекомендательный характер, причем совет организации не рекомендует государствам-членам расширять его в одностороннем порядке. Если какая-то страна ЕС все же решится на такой шаг, то, скорее всего, попадет в число государств, с которыми будет ограничена свобода передвижения внутри Евросоюза, пояснил Ковалевский.
«Поэтому появляющиеся время от времени сообщения о намерении отдельных стран ЕС открыть свои границы для граждан России, пойти на это пусть и во вполне понятных интересах спасения своей туристической отрасли, следует воспринимать как зондаж настроений на рынке либо, увы, как незатейливый фейк», — заключил пресс-атташе.
Россия вновь не попала в список «безопасных стран» ЕС. В первой версии Евросоюз разрешил въезд 14 гражданам стран, но позже перечень обновлялся и был сокращен. В середине июля некоторые страны, в частности Австрия, заявили о намерении вновь закрыть авиасообщение с государствами в Западных Балканах, где появились новые очаги заражения.
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Источник: JHU,
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом