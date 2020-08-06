Власти Черногории назвали дату свободного въезда в страну для россиян

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Российские туристы смогут въехать в Черногорию без каких-либо ограничений и дополнительных условий с 7 августа. Об этом сообщается на странице черногорского правительства в Twitter.

«Обновленный список государств, гражданам которых разрешено въезжать в Черногорию без ограничений с завтрашнего дня, 7 августа: Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия, Украина и Зимбабве», — говорится в сообщении.

Ранее, 4 августа, Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию в список стран, граждане которых смогут въехать в страну без ограничений, однако точную дату тогда не назвали.

В совете пояснили, что Россию включили в список исходя из ситуации с COVID-19 и потребностей туристической индустрии Черногории.