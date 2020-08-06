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Власти Черногории назвали дату свободного въезда в страну для россиян

Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС
Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Российские туристы смогут въехать в Черногорию без каких-либо ограничений и дополнительных условий с 7 августа. Об этом сообщается на странице черногорского правительства в Twitter.

«Обновленный список государств, гражданам которых разрешено въезжать в Черногорию без ограничений с завтрашнего дня, 7 августа: Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия, Украина и Зимбабве», — говорится в сообщении.

Ранее, 4 августа, Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию в список стран, граждане которых смогут въехать в страну без ограничений, однако точную дату тогда не назвали.

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Фото: Denis Balibouse / Reuters

В совете пояснили, что Россию включили в список исходя из ситуации с COVID-19 и потребностей туристической индустрии Черногории. 

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов возмутился данным решением черногорских властей. Он выразил недоумение, что Украина выполняет в Черногорию «13–14 рейсов в неделю» и «находится в ограниченных правах», а Россию поместили в «зеленую зону» без каких-либо условий.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой же даты открылась граница с Абхазией. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Черногория, власти, въезд, россияне
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