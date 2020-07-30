Постпредство России предупредило о фейках про открытие границ с ЕС

Информация об открытии границ России с государствами Евросоюза в ближайшее время не имеет под собой оснований, заявил РБК пресс-атташе постоянного представительства России Сергей Ковалевский.

«Появляющиеся время от времени сообщения о намерении отдельных стран ЕС открыть свои границы для граждан России, пойти на это, пусть и во вполне понятных интересах спасения своей туристической отрасли, следует воспринимать как зондаж настроений на рынке либо, увы, как незатейливый фейк», — сказал он.

По его словам, к такого рода данным относятся недавние сообщения о скором открытии границ с Венгрией и Хорватией.

Ковалевский отметил, что пока неизвестно, будут ли открыты границы с Россией в сентябре. По его словам, это будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки как в самой России, так и в странах ЕС.

Представитель постпредства также пояснил, как именно ЕС согласовывает совместный «зеленый список» третьих стран. По его словам, список формируется исходя из критериев, представленных Еврокомиссией, в частности, количество новых случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. граждан должно быть не выше, чем среднее в ЕС за последние две недели.