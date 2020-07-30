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Пандемия коронавируса ,  
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Постпредство России предупредило о фейках про открытие границ с ЕС

Информация об открытии границ России с государствами Евросоюза в ближайшее время не имеет под собой оснований, заявил РБК пресс-атташе постоянного представительства России Сергей Ковалевский.

«Появляющиеся время от времени сообщения о намерении отдельных стран ЕС открыть свои границы для граждан России, пойти на это, пусть и во вполне понятных интересах спасения своей туристической отрасли, следует воспринимать как зондаж настроений на рынке либо, увы, как незатейливый фейк», — сказал он.

По его словам, к такого рода данным относятся недавние сообщения о скором открытии границ с Венгрией и Хорватией.

Ковалевский отметил, что пока неизвестно, будут ли открыты границы с Россией в сентябре. По его словам, это будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки как в самой России, так и в странах ЕС.

Представитель постпредства также пояснил, как именно ЕС согласовывает совместный «зеленый список» третьих стран. По его словам, список формируется исходя из критериев, представленных Еврокомиссией, в частности, количество новых случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. граждан должно быть не выше, чем среднее в ЕС за последние две недели.

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В соответствии с рекомендациями Совета ЕС список должен обновляться каждые две недели. Он носит рекомендательный характер, а окончательное решение об открытии границ принимается главами каждого государства.

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Первый пересмотр списка стран, состоявшийся 16 июля, привел к сокращению числа государств, граждане которых могут въезжать в ЕС, из него вышли Сербия и Черногория. Россия в список не попала.

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Фото: Phil Noble / Reuters

30 июля Евросовет во второй раз обновил список «безопасных стран» для въезда на территорию союза. Россия в него снова не вошла.

Сейчас в список «зеленых» стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Тунис и Уругвай.

В середине июля посольство Венгрии в Москве сообщило, что гражданам России будет разрешен въезд на территорию страны, если они смогут доказать отсутствие у них коронавируса. Позднее представительство Венгрии удалило сообщение и заявило, что ограничения на въезд россиян остаются в силе. Затем Ассоциация туроператоров со ссылкой на источник сообщила, что Хорватия и Мальта готовы принять российских туристов в ближайшее время.

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что первыми открытыми для авиаперелетов из России странами станут Великобритания, Турция и Танзания. Въезд в них будет разрешен с 1 августа.

Источник РБК также сообщал, что на втором этапе Россия рассматривает возобновление полетов на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты.

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Источник: JHU
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Теги: Евросоюз, Еврокомиссия, новости, коронавирус
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