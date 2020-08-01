Россия возобновит полеты в Швейцарию

Рейсы на взаимной основе возобновятся с 15 августа. Они будут выполняться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва

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Россия с 15 августа возобновит международное авиасообщение со Швейцарией. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«Оперативный штаб <...> под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении [авиасообщения] на взаимной основе с 15 августа», — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.

В оперативном штабе напомнили, что 1 августа в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача о порядке прибытия в Россию воздушным транспортом.