Россия возобновит полеты в Швейцарию

«Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение», — говорится в сообщении.
Ранее в субботу ТАСС, ссылаясь на два источника в авиаотрасли, сообщил, что российские власти обсуждают возможность полностью возобновить международное авиасообщение с другими странами с 11 августа, однако окончательного решения еще нет. По словам одного из собеседников, эта идея недавно обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что возобновление Россией международных перелетов не означает, что риск заражения коронавирусом исчез. «Начало вылетов на курорты Турции вовсе не означают, что все риски уже позади. Вовсе нет. Вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным», — сказала она.
Россия ограничила авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса в конце марта. Исключения были сделаны лишь для вывозных рейсов для россиян, оказавшихся за рубежом, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.
О частичном возобновлении авиасообщения с 1 августа глава российского правительства Михаил Мишустин объявил 24 июля. Первые три страны, куда можно будет полететь, — это Турция, Великобритания и Танзания. Также с 1 августа, как ожидается, будет открыта граница России и Абхазии.