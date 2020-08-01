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Россия возобновит полеты в Швейцарию

Рейсы на взаимной основе возобновятся с 15 августа. Они будут выполняться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Россия с 15 августа возобновит международное авиасообщение со Швейцарией. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«Оперативный штаб <...> под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении [авиасообщения] на взаимной основе с 15 августа», — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.

В оперативном штабе напомнили, что 1 августа в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача о порядке прибытия в Россию воздушным транспортом.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу ТАСС, ссылаясь на два источника в авиаотрасли, сообщил, что российские власти обсуждают возможность полностью возобновить международное авиасообщение с другими странами с 11 августа, однако окончательного решения еще нет. По словам одного из собеседников, эта идея недавно обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что возобновление Россией международных перелетов не означает, что риск заражения коронавирусом исчез. «Начало вылетов на курорты Турции вовсе не означают, что все риски уже позади. Вовсе нет. Вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным», — сказала она.

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Россия ограничила авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса в конце марта. Исключения были сделаны лишь для вывозных рейсов для россиян, оказавшихся за рубежом, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.

О частичном возобновлении авиасообщения с 1 августа глава российского правительства Михаил Мишустин объявил 24 июля. Первые три страны, куда можно будет полететь, — это Турция, Великобритания и Танзания. Также с 1 августа, как ожидается, будет открыта граница России и Абхазии.

Авторы: Юлия Старостина, Михаил Юшков
Теги: авиасообщение, Швейцария
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