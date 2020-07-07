Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное

7 июля по делу о госизмене был задержан советник главы «Роскосмоса», бывший военный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов. ФСБ заподозрила его в работе на одну из спецслужб НАТО. Главное — в материале РБК

Иван Сафронов (в центре) (Фото: ФСБ РФ)

Что произошло

Ивана Сафронова задержали утром, 7 июля по обвинению по ст. 275 УК (государственная измена).

Видео: ФСБ России

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