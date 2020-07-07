Дело Ивана Сафронова , 07 июл, 13:55
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Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное
7 июля по делу о госизмене был задержан советник главы «Роскосмоса», бывший военный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов. ФСБ заподозрила его в работе на одну из спецслужб НАТО. Главное — в материале РБК
Иван Сафронов (в центре)
Что произошло
- Ивана Сафронова задержали утром, 7 июля по обвинению по ст. 275 УК (государственная измена).
- ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — говорится в сообщении спецслужбы. Подробности обвинений в адрес журналиста в спецслужбе не раскрыли
- «МБХ медиа» и «Дождь» сообщили, что в квартире Сафронова проводится обыск.
- В «Роскосмосе», где Сафронов с мая 2020 года работал помощником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации.
- По словам одного из его знакомых, Сафронова уже допрашивали в ФСБ во время его работы журналистом: после публикации в марте 2019 года статьи о контракте на поставку в Египет партии новейших российских истребителей Су-35, а также за несколько лет до этого по поводу его другого материала.
- В Кремле не связывают задержание Сафронова с его журналисткой деятельностью.