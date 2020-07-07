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Дело Ивана Сафронова ,  
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Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное

7 июля по делу о госизмене был задержан советник главы «Роскосмоса», бывший военный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов. ФСБ заподозрила его в работе на одну из спецслужб НАТО. Главное — в материале РБК
Иван Сафронов (в центре)
Иван Сафронов (в центре) (Фото: ФСБ РФ)

Что произошло

  • Ивана Сафронова задержали утром, 7 июля по обвинению по ст. 275 УК (государственная измена).

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Видео

  • ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — говорится в сообщении спецслужбы. Подробности обвинений в адрес журналиста в спецслужбе не раскрыли
  • «МБХ медиа» и «Дождь» сообщили, что в квартире Сафронова проводится обыск.
  • В «Роскосмосе», где Сафронов с мая 2020 года работал помощником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации.
  • По словам одного из его знакомых, Сафронова уже допрашивали в ФСБ во время его работы журналистом: после публикации в марте 2019 года статьи о контракте на поставку в Египет партии новейших российских истребителей Су-35, а также за несколько лет до этого по поводу его другого материала.
  • В Кремле не связывают задержание Сафронова с его журналисткой деятельностью.

Чем известен Иван Сафронов

  • Иван Сафронов родился в 1990 году. Его отец — Иван Сафронов-старший — был военным обозревателем в газете «Коммерсантъ». Он погиб в 2007 году при невыясненных обстоятельствах. Незадолго до смерти он готовил публикацию о поставках российского оружия в страны Ближневосточного региона.
  • В 2010 году Сафронов окончил Высшую школу экономики по специальности «журналистика», тогда же пришел в «Коммерсантъ»,
    работал в том числе в президентском пуле, занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.
  • 18 марта 2019 года в газете «Коммерсантъ» была опубликована статья Сафронова и Александры Джорджевич о планах России поставить в Египет тяжелые многофункциональные истребители поколения «4++» Су-35. В июне того же года против «Коммерсанта» было открыто административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Статья об истребителях для Египта была удалена с сайта издания.
  • В мае 2019 года на сайте издательского дома вышел его материал о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. По данным источников «Медузы», после этого началось давление на авторов статьи акицонера ИД Алишера Усманова, Сафронову и его коллеге Максиму Иванову пришлось покинуть «Коммерсантъ». Вместе с Сафроновым отдел политики ИД тогда покинули более десяти журналистов.
  • Уйдя из «Коммерсанта» Сафронов работал в газете «Ведомости», а в мае 2020 года перешел в «Роскосмос» на должность советника его главы Дмитрия Рогозина. Он отвечал за выстраивание информационной политики в «Роскосмосе» и на входящих в госкорпорацию предприятиях, а также курировать «ряд спецпрограмм».
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Роскосмос, госизмена, Иван Сафронов, Дмитрий Рогозин, СМИ, журналистика
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