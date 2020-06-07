Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
98-й и 100-й бензин: в какие машины его лучше не заливать Авто, 11:50 Российский боец Ян назвал легчайший дивизион лучшим в UFC Спорт, 11:45 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 11:45 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 11:43 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня Общество, 11:34 За сутки от коронавируса в России умерли 134 человека Общество, 11:07 Плохой год: как изменится винодельческая отрасль Pro, 11:05 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 10:59 Появилось видео лучших моментов турнира UFC 250 в Лас-Вегасе Спорт, 10:54 Как визуально увеличить пространство в маленькой квартире Недвижимость, 10:53 Еще 2283 человека вылечились от коронавируса в Москве Общество, 10:50 В России за сутки выявили почти 9 тыс. новых случаев заражения COVID-19 Общество, 10:48 Лавкрафт, Хаксли и «Чики»: какие сериалы выходят летом 2020 года Стиль, 10:43 Глава UFC отреагировал на завершение карьеры Макгрегором Спорт, 10:37
Общество ,  
0 

Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста

Его арестовали за одиночный пикет у здания главка МВД на Петровке. В Москве запрещено проведение любых публичных мероприятий из-за коронавируса
Илья Азар
Илья Азар (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС)

Специальный корреспондент «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве на Петровке. Об этом сообщил РБК адвокат Леонид Соловьев.

«Очевидно, судя по решению судьи, которое было в пятницу, решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты тоже попытаться как-то прекратить и, во всяком случае, ограничить», — сказал Азар «Новой газете» после освобождения.

Илья Азар, а также ведущий паблика Avtozak Live Максим Кондратьев и член «Открытой России» Татьяна Усманова были задержаны 26 мая сотрудниками полиции возле здания ГУ МВД на Петровке. Они вышли на пикеты с целью поддержать задержанного ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора это паблика Игоря Худякова.

В Москве во время пикетов в поддержку Азара и Воронцова прошли задержания
Общество
Фото: Андрей Васильев / ТАСС

28 мая суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), назначив ему 15 суток ареста. 5 июля Мосгорсуд сократил срок ареста Азара до десяти суток.

«Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше», — прокомментировал Азар свой арест «Новой газете». После ареста Азара у здания ГУ МВД на Петровке в течение нескольких дней проходили пикеты в поддержку журналиста. В ходе акций были задержаны несколько десятков человек, в том числе депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина, Сергей Цукасов, Елена Русакова, помощница Митрохина Мария Чуприна.

В Москве более 10 человек задержали на пикетах в поддержку Азара
Общество
Фото: Павел Головкин / AP

Кроме того, на акции задержали авторов канала «Другое мнение» Наталью Черникову и Ивана Егорова и журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. Позднее Плющев и Фельгенгауэр пожаловались на свое задержание в Следственный комитет, а главные редакторы «Новой газеты» Дмитрий Муратов и «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратились с письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

На фоне задержаний в столичном главке МВД напомнили, что в Москве из-за пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности, запрещающий проведение любых публичных мероприятий. Кроме того, в столице до 14 июня действует режим самоизоляции, который запрещает проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.

Создатель «Омбудсмена полиции» Владимир Воронцов был арестован в начале мая по обвинению в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК). Всего против него были возбуждены четыре уголовных дела, в том числе о вымогательстве и о о незаконном обороте порнографических материалов.

Авторы: Алена Прохоренко, Михаил Юшков
Теги: журналист, одиночный пикет, Москва
Материалы по теме
Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета
Общество
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Общество
Мосгорсуд сократил срок ареста журналисту Илье Азару
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter