Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста

Его арестовали за одиночный пикет у здания главка МВД на Петровке. В Москве запрещено проведение любых публичных мероприятий из-за коронавируса

Илья Азар (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС)

Специальный корреспондент «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве на Петровке. Об этом сообщил РБК адвокат Леонид Соловьев.

«Очевидно, судя по решению судьи, которое было в пятницу, решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты тоже попытаться как-то прекратить и, во всяком случае, ограничить», — сказал Азар «Новой газете» после освобождения.

Илья Азар, а также ведущий паблика Avtozak Live Максим Кондратьев и член «Открытой России» Татьяна Усманова были задержаны 26 мая сотрудниками полиции возле здания ГУ МВД на Петровке. Они вышли на пикеты с целью поддержать задержанного ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора это паблика Игоря Худякова.

28 мая суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), назначив ему 15 суток ареста. 5 июля Мосгорсуд сократил срок ареста Азара до десяти суток.