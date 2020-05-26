Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке

Илья Азар (Фото: kakdelamoskva / VK)

Сотрудники московской полиции задержали журналиста и муниципального Илью Азара, ведущего паблика Avtozak Live Максима Кондратьева и члена «Открытой России» Татьяну Усманову около здания ГУ МВД на Петровке. Об этом РБК сообщила сама Усманова.

По ее словам, они вышли на пикеты, чтобы поддержать задержанного ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова.

«Сейчас мы сидим в ОВД «Тверское» и ждем, что будет дальше. Пока у меня просто забрали паспорт, и какая будет статья и что будет дальше, я не знаю. Я просто сижу со своим адвокатом Михаилом Бирюковым», — рассказала Усманова.

По ее мнению, задержание является незаконным, так как «нет никаких правил, законов, которые запрещали бы одиночные пикеты в наше время».