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Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке

Илья Азар
Илья Азар (Фото: kakdelamoskva / VK)

Сотрудники московской полиции задержали журналиста и муниципального Илью Азара, ведущего паблика Avtozak Live Максима Кондратьева и члена «Открытой России» Татьяну Усманову около здания ГУ МВД на Петровке. Об этом РБК сообщила сама Усманова.

По ее словам, они вышли на пикеты, чтобы поддержать задержанного ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова.

«Сейчас мы сидим в ОВД «Тверское» и ждем, что будет дальше. Пока у меня просто забрали паспорт, и какая будет статья и что будет дальше, я не знаю. Я просто сижу со своим адвокатом Михаилом Бирюковым», — рассказала Усманова.

Суд в Москве арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

По ее мнению, задержание является незаконным, так как «нет никаких правил, законов, которые запрещали бы одиночные пикеты в наше время».

Как уточняет «Новая газета», полицейские объяснили задержание указом мэра Москвы о самоизоляции и запретом на проведение публичных мероприятий.

Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова. Азар заявил, что тоже выйдет на пикет в 17:00. Позднее Азар сообщил, что его «оставляют в отделении, изымают вещи».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что не располагают данной информацией.

Основателя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве
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Владимир Воронцов

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Его подозревают в распространении порнографии. По словам его адвоката Максима Пашкова, одна из участниц группы «ВКонтакте» написала заявление в полицию, что в социальной сети разместили ее интимные фотографии. Правоохранительные органы установили, что кто-то разместил в сообществе «Омбудсмен полиции» снимки, а Худякова задержали и затем арестовали как администратора группы.

Кроме того, в распространении порнографии заподозрили и основателя паблика Владимира Воронцова, который был арестован по делу о вымогательстве. По мнению адвоката Воронцова Сергея Бадамшина, «дело по вымогательству не имеет перспектив, поэтому сейчас пытаются создать другие дела».

Теги: пикет, задержание, новости РБК, журналист
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