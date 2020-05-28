Новости без коронавируса , 28 мая, 13:25
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Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета
Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета, признав его виновным в совершении административного правонарушения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
«Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — сказали в суде.
Журналиста задержали в Москве 26 мая, во время пикета около здания ГУ МВД на Петровке в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции». Суд признал его виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП.
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