Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета

Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета, признав его виновным в совершении административного правонарушения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — сказали в суде.

Журналиста задержали в Москве 26 мая, во время пикета около здания ГУ МВД на Петровке в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции». Суд признал его виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП.

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