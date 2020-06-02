Журналисты «Эха Москвы» обратились в СК из-за задержаний во время пикетов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 68,98 (-0,73) Quote, 13:07
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 76,78 (-0,86) Quote, 13:07
В РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта Общество, 15:13 МИД оценил предложение Трампа провести саммит G7 с участием России Политика, 15:06 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 15:05 Как руководить удаленными сотрудниками Pro, 15:02  Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики Экономика, 15:02 Какой экономический эффект окажет смягчение карантина РБК и Центр поддержки экономики, 15:01 Вирусологи оценили шансы на лечение COVID-19 ультрафиолетом внутри легких Общество, 14:58 Путин указал срок начала восстановления экономики России Экономика, 14:56 Мишустин пообещал Путину выход экономики на уровень выше докризисного Экономика, 14:53 Глава дипломатии ЕС назвал условия для появления Путина на саммите G7 Политика, 14:53 Журналисты «Эха Москвы» обратились в СК из-за задержаний во время пикетов Общество, 14:51 ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму Политика, 14:51 Болельщиков на матчах РПЛ обяжут носить маски и перчатки Спорт, 14:51 Чернышенко заявил о планах добавить больше игр РПЛ на бесплатные каналы Спорт, 14:45
Новости без коронавируса ,  
0 

Журналисты «Эха Москвы» обратились в СК из-за задержаний во время пикетов

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и ведущий Александр Плющев обратились в ГСУ СК России по Москве в связи с их задержанием 29 мая во время освещения одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Об этом РБК заявил их адвокат Федор Сирош.

По словам адвоката, журналисты подали жалобу в СК о воспрепятствовании журналисткой деятельности из-за задержания во время пикетов. Также они просят проверить, не было ли в действиях сотрудников полиции превышения должностных полномочий.

«Мы подали заявление в следственный отдел по Тверскому району. 29 мая, когда Татьяна и Александр осуществляли свою деятельность как журналисты, освещая одиночный пикет, сотрудниками полиции были проверены их документы, установлены личности, их задержали и доставили в отдел полиции. Заведомо зная, что это журналисты, была прекращена журналистская деятельность, воспрепятствование», — сказал Сирош.

РБК обратился за комментарием в Главное следственное управление СК России по Москве.

Акции в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара продолжались несколько дней у здания столичного управление МВД. Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев были задержаны 29 мая. Они показали сотрудникам полиции журналистские удостоверения, отметив, что не участвуют в акции, а работают. Тогда полицейские потребовали от них редакционные задания, а не получив их, задержали. «Нас с Татьяной Фельгенгауэр задержали, сейчас в автозаке помимо нас примерно 12 человек», — сообщал РБК Плющев.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов 29 мая в своем Telegram-канале потребовал извинений из-за задержания журналистов. В тот же день он сообщил, что начальник отдела внутренних дел (ОВД) «Хамовники» Сергей Артемов извинился перед Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.

Накануне, 28 мая, их тоже задерживали, тогда они выходили на пикет в качестве активистов.

Илья Азара задержали 26 мая во время одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова. Тогда же были задержаны ведущий паблика Avtozak Live Максим Кондратьев и член «Открытой России» Татьяна Усманова.

В пятницу, 29 мая, ГУ МВД по Москве предупреждало о запрете на проведение любых публичных мероприятий в период действия режима повышенной готовности. «В связи с этим ГУ МВД России по г. Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно. Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях», — говорилось в сообщении.

Теги: СК, задержания, журналисты, новости РБК, «Эхо Москвы»
Материалы по теме
В Москве во время пикетов в поддержку Азара и Воронцова прошли задержания
Общество
Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета
Общество
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter