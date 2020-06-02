Журналисты «Эха Москвы» обратились в СК из-за задержаний во время пикетов

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и ведущий Александр Плющев обратились в ГСУ СК России по Москве в связи с их задержанием 29 мая во время освещения одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Об этом РБК заявил их адвокат Федор Сирош.

По словам адвоката, журналисты подали жалобу в СК о воспрепятствовании журналисткой деятельности из-за задержания во время пикетов. Также они просят проверить, не было ли в действиях сотрудников полиции превышения должностных полномочий.

«Мы подали заявление в следственный отдел по Тверскому району. 29 мая, когда Татьяна и Александр осуществляли свою деятельность как журналисты, освещая одиночный пикет, сотрудниками полиции были проверены их документы, установлены личности, их задержали и доставили в отдел полиции. Заведомо зная, что это журналисты, была прекращена журналистская деятельность, воспрепятствование», — сказал Сирош.

РБК обратился за комментарием в Главное следственное управление СК России по Москве.

Акции в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара продолжались несколько дней у здания столичного управление МВД. Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев были задержаны 29 мая. Они показали сотрудникам полиции журналистские удостоверения, отметив, что не участвуют в акции, а работают. Тогда полицейские потребовали от них редакционные задания, а не получив их, задержали. «Нас с Татьяной Фельгенгауэр задержали, сейчас в автозаке помимо нас примерно 12 человек», — сообщал РБК Плющев.