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Суд арестовал обвиненного в вымогательстве «омбудсмена полиции»

Суд отправил в СИЗО задержанного накануне основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова
Владимир Воронцов (в центре)
Владимир Воронцов (в центре) (Фото: пресс-служба суда Тверского суда)

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов арестован по обвинению в вымогательстве, такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель суда. Воронцов обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство группой лиц), уточнил он.

О следственных действиях в отношении Воронцова стало известно накануне. Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин, утром 7 мая к Воронцову пришли с обыском. Основатель проекта вину не признает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции денежных средств в крупном размере (300 тыс. руб.) за нераспространение фотографий личного характера. Речь идет о событиях 2017 года, уточнили в пресс-службе.

Основателя «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве
Общество
Владимир Воронцов

Обыск у Воронцова стал вторым за месяц, в апреле следственные действия проводились по делу о распространении фейковой информации о коронавирусе. Тогда следователи петербургского управления СК обвинили его в распространении фейковой информации из-за сообщения о заболевших курсантах в институте ФСБ.

Сам Воронцов в своем Telegram-канале объяснял, что претензии к нему связаны с правозащитной деятельностью и критикой руководства МВД. Свой проект он основал после ухода из правоохранительных органов, в которых прослужил 13 лет. Проект «Омбудсмен полиции» представляет собой одноименные группу в сети «ВКонтакте» и Telegram-канал, которые посвящены защите прав сотрудников полиции и освещению проблем работников правоохранительных органов.

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске
Общество
Владимир Воронцов

Несколько публикаций «Омбудсмена полиции» получили широкий общественный резонанс. В конце апреля на канале появились аудиозаписи из WhatsApp: некто, предположительно начальник службы участковых Новосибирской области Елена Устинова, требовал от подчиненных «оформлять всех поголовно», чтобы набрать необходимое количество протоколов на нарушителей самоизоляции. 30 апреля новосибирское МВД уволило Устинову «за нарушение требований действующего законодательства».

Авторы: Владислав Гордеев, Маргарита Алехина
Теги: арест, суд, омбудсмен
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Основателя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве
Общество
Основателя «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве
Общество
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске
Общество
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