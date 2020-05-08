Суд арестовал обвиненного в вымогательстве «омбудсмена полиции»

Суд отправил в СИЗО задержанного накануне основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова

Владимир Воронцов (в центре) (Фото: пресс-служба суда Тверского суда)

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов арестован по обвинению в вымогательстве, такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель суда. Воронцов обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство группой лиц), уточнил он.

О следственных действиях в отношении Воронцова стало известно накануне. Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин, утром 7 мая к Воронцову пришли с обыском. Основатель проекта вину не признает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции денежных средств в крупном размере (300 тыс. руб.) за нераспространение фотографий личного характера. Речь идет о событиях 2017 года, уточнили в пресс-службе.