МВД напомнило о запрете на мероприятия из-за вируса после акций в Москве

Накануне в столице задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, который вышел на одиночный пикет в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Кроме Смирнова задержали журналистов радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева.

Помимо этого, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева сообщила, что ее и фотографа Викторию Ивлеву доставили в отделение полиции.

Азара задержали 26 мая у здания ГУ МВД на Петровке. Кроме него, тогда задержали и автора паблика Avtozak Live Максима Кондратьева и члена «Открытой России» Татьяну Усманову. Они утверждали, что вышли на пикеты, чтобы поддержать основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Вышедших на пикет в поддержку Азара активистов задержали и в Санкт-Петербурге. Как сообщал «Коммерсантъ-СПб», таких было не менее семи человек. Правоохранительные органы объяснили, что пикет является массовым мероприятием, которые запрещены при режиме повышенной готовности.

Сам Азар неоднократно утверждал, что пикет не является массовым мероприятием. Согласно проекту постановления Верховного суда, одиночный пикет не требует согласования, однако серию проводимых одновременно пикетов нужно согласовывать наравне с митингом, «если несколько пикетов, каждый из которых формально подпадает под признаки одиночного, с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией».

Владимира Воронцова и администратора группы Игоря Худякова. Воронцова задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве. Худякова задержали 24 мая, заподозрив в распространении порнографии. На следующий день его арестовали до 22 июля.