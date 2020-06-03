Адвокат заявил о передаче в СК дел против основателя «Омбудсмена полиции»

Фото: Следственный комитет РФ

Четыре уголовных дела, фигурантом которых является создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, переданы из столичного главка МВД в Следственный комитет Москвы. Об этом сообщил РБК адвокат Воронцова Сергей Бадамшин.

«Дела Воронцова переданы для дальнейшего расследования из ГСУ ГУВД Москвы в ГСУ по Москве Следственного комитета», — сказал адвокат.

Он уточнил, что Воронцову уже предъявлено обвинение по одному делу, связанному с вымогательством. Еще по одному эпизоду, касающемуся порнографии, он проходит как подозреваемый, и по двум делам «неизвестно пока ничего». «Нам официально ничего не предъявлено, поэтому говорить о них я не буду», — сказал Бадамшин.

В начале мая против Воронцова возбудили дело по ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство в крупном размере), его обвинили в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. за нераспространение фотографий «личного характера». Тогда Бадамшин уточнял, что речь идет о событиях 2017 года.