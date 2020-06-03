Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 13:54
Путин решил объявить ЧС в зоне разлива топлива в Норильске Общество, 16:23 Минздрав рекомендовал еще один препарат для лечения коронавируса Общество, 16:17 Германия снимет запрет на поездки в страны ЕС и Британию Общество, 16:13 Путин потребовал от главы МЧС доклада после разлива топлива в Норильске Общество, 16:08 ЦСКА признали лучшим хоккейным клубом Европы Спорт, 16:04 Полузащитник сборной России по футболу выбыл до конца сезона Спорт, 16:02 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 16:00 Safety first: как искусственный интеллект спасает жизни на производстве Индустрия 4.0, 16:00  Адвокат заявил о передаче в СК дел против основателя «Омбудсмена полиции» Общество, 15:59 Ресторанный бизнес после пандемии: дайджест иностранных СМИ Pro, 15:54 Главный эпидемиолог Швеции заявил о гибельных ошибках в борьбе с COVID-19 Общество, 15:49 В Кремле не исключили возможность второй волны COVID-19 Политика, 15:49 Суд не принял иски сенатора Керимова к Forbes и «Ведомостям» Общество, 15:47 Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса Общество, 15:42
Новости без коронавируса ,  
0 

Адвокат заявил о передаче в СК дел против основателя «Омбудсмена полиции»

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Четыре уголовных дела, фигурантом которых является создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, переданы из столичного главка МВД в Следственный комитет Москвы. Об этом сообщил РБК адвокат Воронцова Сергей Бадамшин.

«Дела Воронцова переданы для дальнейшего расследования из ГСУ ГУВД Москвы в ГСУ по Москве Следственного комитета», — сказал адвокат.

На создателя паблика «Омбудсмен полиции» завели новое уголовное дело
Общество

Он уточнил, что Воронцову уже предъявлено обвинение по одному делу, связанному с вымогательством. Еще по одному эпизоду, касающемуся порнографии, он проходит как подозреваемый, и по двум делам «неизвестно пока ничего». «Нам официально ничего не предъявлено, поэтому говорить о них я не буду», — сказал Бадамшин.

В начале мая против Воронцова возбудили дело по ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство в крупном размере), его обвинили в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. за нераспространение фотографий «личного характера». Тогда Бадамшин уточнял, что речь идет о событиях 2017 года.

Адвокат сообщил о госпитализации основателя паблика «Омбудсмен полиции»
Общество
Владимир Воронцов справа

27 мая в отношении Воронцова завели еще одно уголовное дело по статье о вымогательстве. Полиция заявила, что он вынудил женщину отправить ему видеоматериалы личного содержания, а затем требовал 30 тыс. руб., угрожая их публикацией. Проведенная экспертиза признала содержание видео порнографическим, 28 мая следствие возбудило дополнительное уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов.

Адвокат Воронцова Сергей Бадамшин ранее говорил РБК, что к Воронцову могут пытаться «притягивать» другие дела, так как первоначальное дело о вымогательстве оказалось бесперспективным. Сам «омбудсмен полиции» отрицает вину, связывая преследование полиции с действительностью своего проекта.

В Москве во время пикетов в поддержку Азара и Воронцова прошли задержания
Общество
Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Владимира Воронцова задержали 7 мая. После этого в Москве началась серия одиночных пикетов.

26 мая за одиночный пикет в поддержку Воронцова около здания ГУ МВД на Петровке задержали журналиста Илью Азара. Его задержание объяснили указом мэра города о самоизоляции и запрете на проведение публичных мероприятий в этот период. Тверской суд Москвы 28 мая признал Азара виновным в совершении административного правонарушения и арестовал его на 15 суток.

28 и 29 мая в Москве прошла серия пикетов в поддержку Воронцова и Азара, их участников также задерживала полиция. Среди них — главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. 1 июня в столице вновь задержали восемь человек, которые участвовали в пикетах в поддержку Азара и Воронцова. 2 июня правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о 23 новых задержанных из-за одиночных пикетов на Петровке. Правоохранители задержали в том числе пресс-секретаря движения «Гражданское общество» Егора Илюшкина и пресс-секретаря правозащитного проекта «Правовая инициатива» Ксению Бабич.

Теги: СК, уголовное дело
Материалы по теме
На администратора «Омбудсмена полиции» завели два уголовных дела
Общество
Адвокат сообщил о задержании администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Общество
Суд в Москве арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter