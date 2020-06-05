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Мосгорсуд сократил срок ареста журналисту Илье Азару

Журналиста задержали в Москве 26 мая во время пикета около здания ГУ МВД на Петровке, после чего Тверской суд приговорил его к 15 суткам ареста. Мосгорсуд сократил этот срок до 10 суток
Журналист Илья Азар у Мосгорсуда
Журналист Илья Азар у Мосгорсуда (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Журналист Илья Азар, получивший 15 суток административного ареста за проведение одиночного пикета у здания столичного управления МВД на Петровке, выйдет на свободу на пять дней раньше. Срок ареста ему сократил Московский городской суд.

«Постановление в отношении Ильи Азара изменено, назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Таким образом, из-под ареста Азар выйдет 7 июня.

Журналиста задержали в Москве 26 мая во время пикета около здания ГУ МВД на Петровке в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта во «ВКонтакте» Игоря Худякова. 28 мая Тверской районный суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и приговорил к 15 суткам административного ареста.

В Москве во время пикетов в поддержку Азара и Воронцова прошли задержания
Общество
Фото: Андрей Васильев / ТАСС

После ареста Азара у здания ГУ МВД на Петровке в течение нескольких дней проходили пикеты в поддержку журналиста. В ходе акций были задержаны за участие в пикетах в его поддержку несколько десятков человек, в том числе депутат Московской городской думы от «Яблока» Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина, Сергей Цукасов, Елена Русакова, помощница Митрохина Мария Чуприна.

Также на акции задержали авторов канала «Другое мнение» Наталью Черникову и Ивана Егорова и журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. Они показали полицейским журналистские удостоверения и заявили, что не участвуют в акции, а работают. Полицейские потребовали от них редакционные задания, а не получив их, задержали журналистов.

Позднее Плющев и Фельгенгауэр пожаловались на свое задержание в Следственный комитет, а главные редакторы «Новой газеты» Дмитрий Муратов и «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратились с письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. На своем Telegram-канале Венедиктов отметил, что он сам и Муратов, входящий также в состав Общественного совета при МВД, обратили внимание Колокольцева на то, что задерживавшие журналистов полицейские носили идентификационные жетоны с одинаковыми номерами, нарушая тем самым приказ самого министра.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгений Калюков
Материалы по теме
В Москве во время пикетов в поддержку Азара и Воронцова прошли задержания
Общество
Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета
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