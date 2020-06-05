Мосгорсуд сократил срок ареста журналисту Илье Азару

Журналиста задержали в Москве 26 мая во время пикета около здания ГУ МВД на Петровке, после чего Тверской суд приговорил его к 15 суткам ареста. Мосгорсуд сократил этот срок до 10 суток

Журналист Илья Азар у Мосгорсуда (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Журналист Илья Азар, получивший 15 суток административного ареста за проведение одиночного пикета у здания столичного управления МВД на Петровке, выйдет на свободу на пять дней раньше. Срок ареста ему сократил Московский городской суд.

«Постановление в отношении Ильи Азара изменено, назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Таким образом, из-под ареста Азар выйдет 7 июня.

Журналиста задержали в Москве 26 мая во время пикета около здания ГУ МВД на Петровке в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта во «ВКонтакте» Игоря Худякова. 28 мая Тверской районный суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и приговорил к 15 суткам административного ареста.