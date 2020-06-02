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Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских

Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов обратили внимание главы МВД на то, что его подчиненные носят идентификационные жетоны с одинаковыми номерами, нарушая тем самым приказ самого министра
Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов
Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главные редакторы «Новой газеты» Дмитрий Муратов и «Эха Москвы» Алексей Венедиктов после задержания на улицах Москвы журналистов обратились с письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В своем Telegram-канале Венедиктов отметил, что он сам и Муратов, входящий также в состав Общественного совета при МВД, обратили внимание Колокольцева на то, что полицейские носят идентификационные жетоны с одинаковыми номерами, нарушая тем самым приказ самого министра.

На сайте «Эха Москвы» сообщается, что к письму Венедиктова и Муратова прилагаются номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержания журналистов радиостанции Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева.

Ранее фотографию задержавших Плющева полицейских с одинаковыми номерами на жетонах Венедиктов опубликовал на своей странице в сети Instagram.

https://www.instagram.com/p/CAxeE6aD6NX/

Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев были задержаны 29 мая. Они показали сотрудникам полиции журналистские удостоверения, отметив, что не участвуют в проходящей у здания столичного управления МВД
акции в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара, а работают. Тогда полицейские потребовали от них редакционные задания, а не получив их, задержали.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов 29 мая в своем Telegram-канале потребовал извинений из-за задержания журналистов. В тот же день он сообщил, что начальник отдела внутренних дел (ОВД) «Хамовники» Сергей Артемов извинился перед Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.

29 мая на сайте ГУ МВД по Москве было опубликовано предупреждение о том, что на время действия режима повышенной готовности в столице запрещено проведение публичных мероприятий. «ГУ МВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно. Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — говорилось в сообщении.

2 июня Фельгенгауэр и Плющев обратились в управление Следственного комитета. Как заявил РБК их адвокат Федор Сирош, журналисты подали жалобу о воспрепятствовании журналисткой деятельности из-за задержания во время пикетов. Также они просят проверить, не было ли в действиях сотрудников полиции превышения должностных полномочий.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Эхо Москвы», «Новая газета», Алексей Венедиктов, Дмитрий Муратов
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