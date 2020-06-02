Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских
Главные редакторы «Новой газеты» Дмитрий Муратов и «Эха Москвы» Алексей Венедиктов после задержания на улицах Москвы журналистов обратились с письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В своем Telegram-канале Венедиктов отметил, что он сам и Муратов, входящий также в состав Общественного совета при МВД, обратили внимание Колокольцева на то, что полицейские носят идентификационные жетоны с одинаковыми номерами, нарушая тем самым приказ самого министра.
На сайте «Эха Москвы» сообщается, что к письму Венедиктова и Муратова прилагаются номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержания журналистов радиостанции Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева.
Ранее фотографию задержавших Плющева полицейских с одинаковыми номерами на жетонах Венедиктов опубликовал на своей странице в сети Instagram.
Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев были задержаны 29 мая. Они показали сотрудникам полиции журналистские удостоверения, отметив, что не участвуют в проходящей у здания столичного управления МВД
акции в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара, а работают. Тогда полицейские потребовали от них редакционные задания, а не получив их, задержали.