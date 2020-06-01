В Москве во время пикетов в поддержку Азара и Воронцова прошли задержания

Фото: Андрей Васильев / ТАСС

В Москве задержали восемь человек во время акции в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара и основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом РБК сообщил активист Владислав Барабанов, бывший фигурант «московского дела».

«Я задержан, в автозаке вместе со мной 7 человек. Сейчас нас привезли к пресненскому ОВД, но из автозака пока не выпускают», — сказал он. К тем, кого отвезли в ОВД «Пресненский» направились адвокаты «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов и Василий Кушнир.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве. В пятницу, 29 мая, в столичном главке МВД напоминали, что в Москве из-за коронавируса действует режим повышенной готовности, который запрещает проведение любых публичных мероприятий. В Москве до 14 июня продлили режим самоизоляции, запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.

Одиночные пикеты проходят возле здания столичного главка МВД на Петровке.«Коммерсантъ» пишет, что задержали около десяти человек. Среди них депутат Мосгордумы Максим Круглов и ведущий паблика Avtozak LIVE Максим Кондратьев.