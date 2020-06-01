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В Москве во время пикетов в поддержку Азара и Воронцова прошли задержания

Фото: Андрей Васильев / ТАСС
Фото: Андрей Васильев / ТАСС

В Москве задержали восемь человек во время акции в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара и основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом РБК сообщил активист Владислав Барабанов, бывший фигурант «московского дела».

«Я задержан, в автозаке вместе со мной 7 человек. Сейчас нас привезли к пресненскому ОВД, но из автозака пока не выпускают», — сказал он. К тем, кого отвезли в ОВД «Пресненский» направились адвокаты «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов и Василий Кушнир.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве. В пятницу, 29 мая, в столичном главке МВД напоминали, что в Москве из-за коронавируса действует режим повышенной готовности, который запрещает проведение любых публичных мероприятий. В Москве до 14 июня продлили режим самоизоляции, запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.

В Москве более 10 человек задержали на пикетах в поддержку Азара
Общество
Фото: Павел Головкин / AP

Одиночные пикеты проходят возле здания столичного главка МВД на Петровке.«Коммерсантъ» пишет, что задержали около десяти человек. Среди них депутат Мосгордумы Максим Круглов и ведущий паблика Avtozak LIVE Максим Кондратьев.

Telegram-канал Avtozak LIVE сообщает, что задержали активисток Александру Калистратову и Кристину Тимакову, а также координаторов «Открытой России» Алину Данилину и Татьяну Усманову. По данным канала «Протестный МГУ», Кондратьева и Круглова отпустили из автозака, их паспортные данные записали. «ОВД-Инфо» также сообщает, что отпустили Усманову и Калистратову с обязательством о явке для составления протокола по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Ранее во время пикета возле здания Мосгорсуда задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина. Они также проводили одиночные пикеты в поддержку Азара, жалоба на его арест рассматривалась 1 июня в Мосгорсуде.

Ступина и Фокина привезли в ОВД «Преображенский», к ним приезжал адвокат «Апологии протеста» Александр Альдаев. Он сообщил ТАСС, что на Фокина составили административный протокол о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). По словам юриста, его оставили на ночь в отделении полиции, и завтра его повезут в Перображенский районный суд. Альдаев отметил, что Фокину грозит до 15 суток ареста. Ступина отпустили из отдела полиции. Адвокат сообщил, что на него составили протокол, не предполагающий административного ареста.

Илью Азара задержали 26 мая во время одиночного пикета в поддержку задержанного ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова.

Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и арестовал его на 15 суток. Мосгорсуд отложил до 5 июня рассмотрение апелляции на административный арест депутата после получения дополнений к жалобе.

Воронцова арестовали по делу о вымогательстве. Его и Худякова также подозревают в незаконном обороте порнографических материалов. Худяков тоже арестован.

Акции в поддержку Ильи Азара у здания ГУ МВД Москвы проходили и ранее, 28 и 29 мая. Сотрудники правоохранительных органов задерживали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, депутатаМосгордумы Сергея Митрохина и других.

Теги: новости РБК, Москва, задержания
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