В Москве более 10 человек задержали на пикетах в поддержку Азара

Фото: Павел Головкин / AP

Более десяти человек возле здания московской полиции задержали во время пикетов в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и политика Ильи Азара. Об этом РБК сообщил глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

Он уточнил, что сейчас в ОВД Тверское находятся семь человек, среди них муниципальные депутаты и бывший член Совета по правам человека Илья Шаблинский. «Еще пятеро, по моей информации, находятся в ОВД Хамовники», — добавил Морев.

Как пишет ОВД-Инфо со ссылкой на задержанного Мурата Мукашева, его и еще четверых человек привезли к отделу полиции по району Хамовники.

В ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что не владеют информацией по поводу задержания.