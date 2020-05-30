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Новости без коронавируса ,  
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В Москве более 10 человек задержали на пикетах в поддержку Азара

Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Более десяти человек возле здания московской полиции задержали во время пикетов в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и политика Ильи Азара. Об этом РБК сообщил глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

Он уточнил, что сейчас в ОВД Тверское находятся семь человек, среди них муниципальные депутаты и бывший член Совета по правам человека Илья Шаблинский. «Еще пятеро, по моей информации, находятся в ОВД Хамовники», — добавил Морев.

Как пишет ОВД-Инфо со ссылкой на задержанного Мурата Мукашева, его и еще четверых человек привезли к отделу полиции по району Хамовники.

В ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что не владеют информацией по поводу задержания.

В Москве у здания МВД третий день подряд прошли задержания
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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Ранее стало известно, что возле здания полиции на Петровке начались задержания пикетчиков. Выступления журналистов и политических активистов у здания столичного главка МВД проходят после ареста спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара на 15 суток.

Азар 26 мая вышел в одиночный пикет возле здания МВД на Петровке, чтобы поддержать основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта во «ВКонтакте» Игоря Худякова, арестованных по обвинениям в вымогательстве и распространении порнографии.

Теги: новости РБК, задержания, полиция
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