Greenpeace предложил Путину изменить план по восстановлению экономики

План правительства по восстановлению экономики может привести к ухудшению экологии и «идет вразрез» с поручением Путина по изменению законов об охране природы, данным после разлива топлива в Норильске, заявили в Greenpeace

Устранение последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Российское отделение Greenpeace предложило президенту Владимиру Путину исключить из общенационального плана по восстановлению экономики положения, которые могут привести к ухудшению экологической ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте организации.

После аварии в Норильске, где произошел крупный разлив дизельного топлива, Путин поручил изменить законы об охране природы, что подобного больше не повторялось, напомнили в Greenpeace.

«К сожалению, сегодняшний подарок президента ко дню эколога идет вразрез с ранее представленным правительством» планом по восстановлению экономики, заявили в организации. «Предусмотренные планом меры по факту ослабляют существующее законодательство и могут привести к усугублению экологической ситуации», — отметили в ней.

Помимо этого, представленный план «совершенно нежизнеспособен с точки зрения необходимых долгосрочных структурных изменений в экономике, так как не учитывает глобальное изменение климата и международный тренд на низкоуглеродное развитие». В частности, заявили в Greenpeace, в документе не предлагается конкретных мер, которые обеспечат «зеленое» развитие экономики и снизят «антропогенную нагрузку на окружающую среду».