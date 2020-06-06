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Авария с топливом в Норильске ,  
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Greenpeace предложил Путину изменить план по восстановлению экономики

План правительства по восстановлению экономики может привести к ухудшению экологии и «идет вразрез» с поручением Путина по изменению законов об охране природы, данным после разлива топлива в Норильске, заявили в Greenpeace
Устранение последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске
Устранение последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Российское отделение Greenpeace предложило президенту Владимиру Путину исключить из общенационального плана по восстановлению экономики положения, которые могут привести к ухудшению экологической ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте организации.

После аварии в Норильске, где произошел крупный разлив дизельного топлива, Путин поручил изменить законы об охране природы, что подобного больше не повторялось, напомнили в Greenpeace.

«К сожалению, сегодняшний подарок президента ко дню эколога идет вразрез с ранее представленным правительством» планом по восстановлению экономики, заявили в организации. «Предусмотренные планом меры по факту ослабляют существующее законодательство и могут привести к усугублению экологической ситуации», — отметили в ней.

Помимо этого, представленный план «совершенно нежизнеспособен с точки зрения необходимых долгосрочных структурных изменений в экономике, так как не учитывает глобальное изменение климата и международный тренд на низкоуглеродное развитие». В частности, заявили в Greenpeace, в документе не предлагается конкретных мер, которые обеспечат «зеленое» развитие экономики и снизят «антропогенную нагрузку на окружающую среду».

«Норникель» уберет топливо из хранилищ типа аварийного резервуара
Общество
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Соответствующие предложения по изменению плана Greenpeace уже направил президенту, сообщили в российском отделении.

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, «дочки» «Норникеля», произошла 29 мая. Из разгерметизированного резервуара вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан и Амбарная и их притоки.

Спустя несколько дней, 1 июня, в Таймырском Долгано-Ненецком районе и Норильске ввели режим чрезвычайной ситуации, а позднее по факту случившегося было заведено несколько уголовных дел. Три из них открыты по статьям о порче земли, загрязнении вод и нарушении природоохранных правил при производстве работ, а четвертое возбуждено по статье о халатности — из-за подозрений в несвоевременном информировании о чрезвычайной ситуации.

По оценке российского отделения Greenpeace, ущерб от разлива топлива может составить более 10 млрд руб. На месте аварии уже собрали более 700 т водонефтяной смеси, сообщили в МЧС. По данным ведомства, активная фаза ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске займет до двух недель. После этого в регионе продолжатся точечные работы по сбору топлива с небольших площадей.

По словам совладельца и главы «Норникеля» Владимира Потанина, на устранение последствий аварии в Норильске понадобится минимум 10 млрд руб. Он пообещал, что все работы профинансирует сама компания.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Greenpeace, Владимир Путин, разлив топлива
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