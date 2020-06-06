Greenpeace предложил Путину изменить план по восстановлению экономики
Российское отделение Greenpeace предложило президенту Владимиру Путину исключить из общенационального плана по восстановлению экономики положения, которые могут привести к ухудшению экологической ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте организации.
После аварии в Норильске, где произошел крупный разлив дизельного топлива, Путин поручил изменить законы об охране природы, что подобного больше не повторялось, напомнили в Greenpeace.
«К сожалению, сегодняшний подарок президента ко дню эколога идет вразрез с ранее представленным правительством» планом по восстановлению экономики, заявили в организации. «Предусмотренные планом меры по факту ослабляют существующее законодательство и могут привести к усугублению экологической ситуации», — отметили в ней.
Помимо этого, представленный план «совершенно нежизнеспособен с точки зрения необходимых долгосрочных структурных изменений в экономике, так как не учитывает глобальное изменение климата и международный тренд на низкоуглеродное развитие». В частности, заявили в Greenpeace, в документе не предлагается конкретных мер, которые обеспечат «зеленое» развитие экономики и снизят «антропогенную нагрузку на окружающую среду».