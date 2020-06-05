«Норникель» уберет топливо из хранилищ типа аварийного резервуара

Глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что хранилища на сваях — такие же, как резервуар, из которого пролился дизель на ТЭЦ-3 в Норильске, — будут стоять пустыми, пока не выяснятся причины аварии

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Сотрудники принадлежащего Владимиру Потанину «Норникеля» начали откачивать топливо из хранилищ, построенных так же, как резервуар на территории ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, НТЭК, «дочке» «Норникеля»), из которого вылился дизель. Об этом Потанин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«17 тыс. т пролившейся солярки — цифра беспрецедентная для арктической зоны. Как быстро оценили этот масштаб и какие действия компания предприняла?» — спросил корреспондент телеканала у Потанина.

Глава «Норникеля» отметил, что предприятие ведет «тщательную работу по дополнительным мерам промышленной безопасности», а его сотрудники проводят ревизию на всех опасных объектах.

«На хранилищах, которые построены по аналогичной технологии на сваях, стоят на вечной мерзлоте, мы на всякий случай сейчас откачиваем топливо и опустошаем их до полного выяснения причин аварии и [уверенности в] надежности состояния этих свай», — сказал Потанин.