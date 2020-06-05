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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» уберет топливо из хранилищ типа аварийного резервуара

Глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что хранилища на сваях — такие же, как резервуар, из которого пролился дизель на ТЭЦ-3 в Норильске, — будут стоять пустыми, пока не выяснятся причины аварии
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Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Сотрудники принадлежащего Владимиру Потанину «Норникеля» начали откачивать топливо из хранилищ, построенных так же, как резервуар на территории ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, НТЭК, «дочке» «Норникеля»), из которого вылился дизель. Об этом Потанин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«17 тыс. т пролившейся солярки — цифра беспрецедентная для арктической зоны. Как быстро оценили этот масштаб и какие действия компания предприняла?» — спросил корреспондент телеканала у Потанина.

Глава «Норникеля» отметил, что предприятие ведет «тщательную работу по дополнительным мерам промышленной безопасности», а его сотрудники проводят ревизию на всех опасных объектах.

«На хранилищах, которые построены по аналогичной технологии на сваях, стоят на вечной мерзлоте, мы на всякий случай сейчас откачиваем топливо и опустошаем их до полного выяснения причин аварии и [уверенности в] надежности состояния этих свай», — сказал Потанин.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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В начале разговора с главой «Норникеля» корреспондент задал уточняющие вопросы: «Что случилось 29 мая на ТЭЦ и что не так было с той самой цистерной?» «Главный вопрос не этот на самом деле, а что с этим делать и как это будет решено, что сегодня обсуждалось. Похоже, что вечная мерзлота отступает и до нас дошло глобальное потепление. Предварительные выводы, которые сделаны, — это внезапное проседание опор, которые в вечной мерзлоте, которого, естественно, не должно было быть ни по каким проектам, ни по каким проверкам», — ответил Потанин.

Он отметил, что топливо локализовано. «Там идет сейчас работа. Организована доставка емкостей герметичных для хранения изымаемого топлива мощностью 16 тыс. т, то есть с запасом к предполагаемому объему разлива», — сказал Потанин, уточнив, что из воды и на суше уже собрано около 500 т.

Инцидент на ТЭЦ-3 произошел 29 мая. «Норникель» и власти Красноярского края утверждали, что авария произошла из-за погодных условий. Опоры и фундамент, на которых стоял резервуар с дизелем, просели, и у емкости оторвалось днище. «Опоры служили более 30 лет без нареканий», — заявили в пресс-службе «Норникеля».

По данным Росприроднадзора, в грунт ушло 6 тыс. т топлива, а в реки — 15 тыс. т. Начальник аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Илья Горлаев утверждал, что в водоемы попало 18 тыс. т дизеля. Загрязнение затронуло реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки. По данным Генпрокуратуры, топливо попало и в реку Пясина, которая впадает в Карское море.

После аварии в Норильске Путин поручил изменить законы об охране природы
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Владимир Путин

Ведомство сообщало, что завело три уголовных дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. Предварительной причиной разлива топлива Генпрокуратура также назвала осадку грунта, из-за чего произошла разгерметизация резервуара. В рамках следствия до 31 июля арестовали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК Вячеслава Старостина.

Потанин на совещании с президентом Владимиром Путиным говорил, что на ликвидацию последствий от аварии могут понадобиться 10 млрд руб. и более. «Если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании», — заметил на это Путин.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: «Норникель», экологическая катастрофа
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