«Норникель» уберет топливо из хранилищ типа аварийного резервуара

В начале разговора с главой «Норникеля» корреспондент задал уточняющие вопросы: «Что случилось 29 мая на ТЭЦ и что не так было с той самой цистерной?» «Главный вопрос не этот на самом деле, а что с этим делать и как это будет решено, что сегодня обсуждалось. Похоже, что вечная мерзлота отступает и до нас дошло глобальное потепление. Предварительные выводы, которые сделаны, — это внезапное проседание опор, которые в вечной мерзлоте, которого, естественно, не должно было быть ни по каким проектам, ни по каким проверкам», — ответил Потанин.
Он отметил, что топливо локализовано. «Там идет сейчас работа. Организована доставка емкостей герметичных для хранения изымаемого топлива мощностью 16 тыс. т, то есть с запасом к предполагаемому объему разлива», — сказал Потанин, уточнив, что из воды и на суше уже собрано около 500 т.
Инцидент на ТЭЦ-3 произошел 29 мая. «Норникель» и власти Красноярского края утверждали, что авария произошла из-за погодных условий. Опоры и фундамент, на которых стоял резервуар с дизелем, просели, и у емкости оторвалось днище. «Опоры служили более 30 лет без нареканий», — заявили в пресс-службе «Норникеля».
По данным Росприроднадзора, в грунт ушло 6 тыс. т топлива, а в реки — 15 тыс. т. Начальник аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Илья Горлаев утверждал, что в водоемы попало 18 тыс. т дизеля. Загрязнение затронуло реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки. По данным Генпрокуратуры, топливо попало и в реку Пясина, которая впадает в Карское море.
Ведомство сообщало, что завело три уголовных дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. Предварительной причиной разлива топлива Генпрокуратура также назвала осадку грунта, из-за чего произошла разгерметизация резервуара. В рамках следствия до 31 июля арестовали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК Вячеслава Старостина.
Потанин на совещании с президентом Владимиром Путиным говорил, что на ликвидацию последствий от аварии могут понадобиться 10 млрд руб. и более. «Если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании», — заметил на это Путин.