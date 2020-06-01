В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива

Фото: МЧС России

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства края.

«Введен режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введен региональный режим реагирования», — сказал Цыкалов, добавив, что краевые власти готовы оказывать помощь муниципалитетам.

29 мая в резервуар ТЭЦ с дизельным топливом врезался автомобиль. В результате происшествия произошли пожар, разгерметизация хранилища и разлив топлива. По предварительным данным, это привело к проседанию фундамента, и отрыву днища емкости с топливом объемом 30 тыс. т.

По словам Цыкалова, ущерб от инцидента мог быть меньше, если бы местные власти своевременно проинформировали краевой центр. «Если бы своевременно прошел сигнал, можно было бы технику направить, сделать дамбу ниже по склону, не допустить попадания в первый безымянный ручей, потом в речку», — пояснил вице-премьер.

По данным «Норникеля», которому принадлежит Норильско-Таймырская энергетическая компания (АО «НТЭК», владеет ТЭЦ-3), к утру 30 мая было собрано более 100 тонн нефтепродуктов. С места утечки вывезли загрязненный грунт, а саму территорию обработали абсорбентами.