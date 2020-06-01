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В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива

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Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства края.

«Введен режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введен региональный режим реагирования», — сказал Цыкалов, добавив, что краевые власти готовы оказывать помощь муниципалитетам.

29 мая в резервуар ТЭЦ с дизельным топливом врезался автомобиль. В результате происшествия произошли пожар, разгерметизация хранилища и разлив топлива. По предварительным данным, это привело к проседанию фундамента, и отрыву днища емкости с топливом объемом 30 тыс. т.

По словам Цыкалова, ущерб от инцидента мог быть меньше, если бы местные власти своевременно проинформировали краевой центр. «Если бы своевременно прошел сигнал, можно было бы технику направить, сделать дамбу ниже по склону, не допустить попадания в первый безымянный ручей, потом в речку», — пояснил вице-премьер.

По данным «Норникеля», которому принадлежит Норильско-Таймырская энергетическая компания (АО «НТЭК», владеет ТЭЦ-3), к утру 30 мая было собрано более 100 тонн нефтепродуктов. С места утечки вывезли загрязненный грунт, а саму территорию обработали абсорбентами.

В Норильске автомобиль въехал в резервуар с дизельным топливом на ТЭЦ
Общество
Фото: chpachinsk / VK

«Норникель» вместе с Росприроднадзором организовал осмотр с воздуха, чтобы не допустить проникновения дизельного топлива в водные объекты.

Как сообщила пресс-служба мэрии Норильска, создана межмуниципальная рабочая группа по ликвидации последствий инцидента. К этому привлекли силы спасательного формирования Северного филиала «Морской спасательной службы» Мурманска.

Как рассказал РБК заместитель директора по аварийно-спасательным работам и ликвидации разлива нефти «Морской спасательной службы» Михаил Сарков, 1 июня отряд из 15 специалистов прилетел в Норильск.

Они привезли с собой специальное оборудование для локализации загрязнения, сбора нефтепродуктов. Сегодня они вылетели на берег реки Амбарки и приступили к работе.

Теги: Норильск, утечка топлива, Красноярский край
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