После аварии в Норильске Путин поручил изменить законы об охране природы

Для того чтобы ситуации, подобные разливу топлива в Норильске, больше не повторялись, правительство должно внести изменения в природоохранное законодательство, заявил Путин. По всей стране пройдут проверки аналогичных объектов

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Zuma / ТАСС)

Правительство должно внести изменения в природоохранное законодательство, для того чтобы исключить повторения таких аварий, как в Норильске. Об этом заявил Владимир Путин на встрече, на которой обсуждалась ситуация вокруг разлива топлива. Трансляцию встречи вел телеканал РБК.

Поправки в законодательство должны быть внесены до окончания весенней сессии Госдумы. «Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации в будущем», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент поручил Росприроднадзору провести проверку всех аналогичных объектов на территории России. Если это потребуется, на объекты должны прийти проверки с МЧС и правоохранительными органами, подчеркнул он.