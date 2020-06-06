Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище Общество, 12:16 Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса Общество, 12:08 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 12:01 Что такое re-commerce и почему гипермаркет продает секонд-хенд Экономика шеринга, 12:00  В Австралии прошли протесты против расизма Общество, 11:58 В МЧС сообщили о сборе 700 т нефтяной смеси после аварии в Норильске Общество, 11:52 Кудашов сообщил о предложении продлить контракт со СКА и сборной России Спорт, 11:45 Путин поручил создать в России национальную базу генетической информации Общество, 11:26 СМИ анонсировали возвращение Вагнера Лава в ЦСКА Спорт, 11:16 Минобороны развернуло в Чите полевой госпиталь для больных COVID-19 Общество, 11:13 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 11:11 Авария в Норильске и последний рубеж ресурсной экономики Зеленая экономика, 11:00  Путин поручил разработать для школ учебные курсы по генетике Общество, 10:51 В России умерли еще 197 человек с коронавирусом Общество, 10:50
Авария с топливом в Норильске ,  
0 

В МЧС сообщили о сборе 700 т нефтяной смеси после аварии в Норильске

Фото: Вадим Кофман / Пресс-служба губернатора Красноярского края / РИА Новости
Фото: Вадим Кофман / Пресс-служба губернатора Красноярского края / РИА Новости

Более 700 т водонефтяной смеси собрали на месте разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«Собрано более 700 тонн водонефтяной смеси. Отсорбирована территория на площади 14 600 кв. м, эта территория —береговая зона. Потрачено пять тонн сорбента», — заявил Чуприян.

Ростехнадзор назвал еще одну возможную причину аварии в Норильске
Общество

По его словам, активная фаза ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске займет до 14 дней. После этого в регионе еще продолжатся точечные работы по сбору топлива с небольших площадей.

29 мая из-за разгерметизации резервуара норильской ТЭЦ-3 из него выплеснулось около 21 тыс. т топлива, которое попало в землю, а также в реки Амбарная, Далдыкан и их притоки. По данным прокуратуры Красноярского края, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Теги: Норильск, разлив топлива, МЧС
Материалы по теме
В МЧС назвали сроки работ по ликвидации разлива топлива в Норильске
Общество
Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске
Общество
После аварии в Норильске Путин поручил изменить законы об охране природы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter