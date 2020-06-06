В МЧС сообщили о сборе 700 т нефтяной смеси после аварии в Норильске

Фото: Вадим Кофман / Пресс-служба губернатора Красноярского края / РИА Новости

Более 700 т водонефтяной смеси собрали на месте разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«Собрано более 700 тонн водонефтяной смеси. Отсорбирована территория на площади 14 600 кв. м, эта территория —береговая зона. Потрачено пять тонн сорбента», — заявил Чуприян.

По его словам, активная фаза ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске займет до 14 дней. После этого в регионе еще продолжатся точечные работы по сбору топлива с небольших площадей.

29 мая из-за разгерметизации резервуара норильской ТЭЦ-3 из него выплеснулось около 21 тыс. т топлива, которое попало в землю, а также в реки Амбарная, Далдыкан и их притоки. По данным прокуратуры Красноярского края, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.