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Авария с топливом в Норильске ,  
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В МЧС назвали сроки работ по ликвидации разлива топлива в Норильске

Активная фаза ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске займет до 14 дней. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян, передает ТАСС.

«В настоящее время завезены в достаточном количестве емкости, порядка 8 тыс. кубов. Этого хватит для работы, я думаю, на неделю», — уточнил Чуприян. «Боны есть, вчера ИЛ-76 МЧС России привез дополнительные боновые заграждения. Поэтому они в резерве существуют», — добавил он, сообщив, что накануне МЧС выставило еще несколько заграждений.

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Чуприянов заявил, что на месте ЧП собрали более 700 т разлившегося топлива, пишет «РИА Новости».

Он также отметил, что после завершения активной фазы ликвидации разлива в регионе продолжатся точечные работы по сбору топлива с небольших площадей. Ситуацию осложняет то, что авария произошла в труднодоступной болотистой местности. По словам Чуприяна, вывести с места происшествия емкости с собранным топливом будет возможно только после наступления заморозков. Грунт, в который попали нефтепродукты, вывезен во временное хранилище.

29 мая из-за разгерметизации резервуара норильской ТЭЦ-3 из него выплеснулось около 21 тыс. т топлива, площадь загрязнения составила180 тыс. кв. м. Топливо попало в землю, реки Амбарная и Далдыкан, их притоки.

Накануне МЧС сообщило, что разлив топлива локализован, собрано более 200 т. горючего.

Теги: МЧС, Норильск, разлив нефти
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