В МЧС назвали сроки работ по ликвидации разлива топлива в Норильске

Активная фаза ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске займет до 14 дней. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян, передает ТАСС.

«В настоящее время завезены в достаточном количестве емкости, порядка 8 тыс. кубов. Этого хватит для работы, я думаю, на неделю», — уточнил Чуприян. «Боны есть, вчера ИЛ-76 МЧС России привез дополнительные боновые заграждения. Поэтому они в резерве существуют», — добавил он, сообщив, что накануне МЧС выставило еще несколько заграждений.

Чуприянов заявил, что на месте ЧП собрали более 700 т разлившегося топлива, пишет «РИА Новости».

Он также отметил, что после завершения активной фазы ликвидации разлива в регионе продолжатся точечные работы по сбору топлива с небольших площадей. Ситуацию осложняет то, что авария произошла в труднодоступной болотистой местности. По словам Чуприяна, вывести с места происшествия емкости с собранным топливом будет возможно только после наступления заморозков. Грунт, в который попали нефтепродукты, вывезен во временное хранилище.