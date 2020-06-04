СК завел дело о халатности из-за скорости информирования о ЧС в Норильске

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Следователи возбудили очередное уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили дела по ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

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