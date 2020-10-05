Собянин открыл резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском
Накануне мэр Москвы объявил, что число госпитализированных с COVID-19 в Москве приближается к 1 тыс. человек в сутки
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», а также коронавирусный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское» на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в столице.
«В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей в Сокольниках и Крылатском. Сами госпитали существуют не отдельно, они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID», — заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
В конце апреля мэр Москвы объявил, что в столице развернут временные госпитали на 10 тыс. коек. Для этой цели в городе подготовили 44 площадки.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в начале мая заявил, что один временный стационар для пациентов с COVID-19 разместят в одном из павильонов в парке Сокольники, где можно принять около 1,2 тыс. больных. Также каркасно-тентовые конструкции возвели в ледовом дворце «Крылатское» для размещения 1,1 тыс. койко-мест, а также на ВДНХ (около 1,7 тыс. мест).
Рост числа больных COVID-19 в Москве начался в конце сентября. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что ежедневное число госпитализаций в столице за предыдущую неделю выросло на 30%. Власти заверили, что в столице создан значительный резерв коечного фонда, а больницы имеют необходимое медицинское оборудование и лекарства.
Накануне Собянин заявил, что число госпитализированных с коронавирусом в столице растет и медленно, но верно приближается к 1 тыс. в сутки. Тем не менее ситуацию «страхуют» мобильные госпитали, а больницы пока не планируют вновь массово переводить на работу с коронавирусными больными.
В связи с увеличением числа заболевших мэр Москвы также распорядился ужесточить карантинные меры. Компаниям рекомендовали перевести не менее 30% своих сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями на удаленку. Осенние каникулы в школах продлили до двух недель.
В некоторых вузах Москвы сообщили РБК, что намерены частично перевести работу в дистанционный формат. В частности, об этом заявили в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Московском архитектурном институте (МАрхИ) и Российском университете дружбы народов (РУДН).
В столице с начала пандемии зарегистрировано 307 477 случаев заболевания, 253 944 пациента выздоровели после прохождения лечения. Общее число летальных исходов увеличилось здесь до 5370.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом