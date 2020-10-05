Собянин открыл резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском

Накануне мэр Москвы объявил, что число госпитализированных с COVID-19 в Москве приближается к 1 тыс. человек в сутки

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», а также коронавирусный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское» на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в столице.

«В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей в Сокольниках и Крылатском. Сами госпитали существуют не отдельно, они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID», — заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Мэр Москвы отметил, что эти госпитали оснащены передвижными рентгеновскими и КТ-аппаратами. Там предусмотрены палаты интенсивной терапии, где к каждой койке подведен кислород.

В резервные госпитали в первую очередь будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью коронавирусной инфекции.