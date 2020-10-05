Собянин назвал залог стабилизации ситуации с коронавирусом

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Соблюдение мер против коронавируса в Москве является залогом стабилизации ситуации с распространением инфекции. Об этом журналистам заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«Необходимо соблюдать все требования, которые установлены санитарными врачами по специальному режиму борьбы с коронавирусом», — призвал он.

Собянин принял участие в открытии резервного госпиталя для больных COVID-19 и обсерватора в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», еще один госпиталь открылся в ледовом дворце «Крылатское».

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве, согласно данным оперативного штаба города по борьбе с коронавирусной инфекцией, растет вторую неделю. В столице второй день подряд число зараженных превысило 3 тыс. человек.

Накануне Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизируется, хотя число госпитализированных продолжает расти и «медленно, но верно» приближается к 1 тыс. в сутки.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

С 5 октября московские компании обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Школьники отправились на каникулы, которые в этом году продлили на неделю — до 18 октября. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.