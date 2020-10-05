Собянин назвал залог стабилизации ситуации с коронавирусом
Соблюдение мер против коронавируса в Москве является залогом стабилизации ситуации с распространением инфекции. Об этом журналистам заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».
«Необходимо соблюдать все требования, которые установлены санитарными врачами по специальному режиму борьбы с коронавирусом», — призвал он.
Собянин принял участие в открытии резервного госпиталя для больных COVID-19 и обсерватора в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», еще один госпиталь открылся в ледовом дворце «Крылатское».
Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве, согласно данным оперативного штаба города по борьбе с коронавирусной инфекцией, растет вторую неделю. В столице второй день подряд число зараженных превысило 3 тыс. человек.
Накануне Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизируется, хотя число госпитализированных продолжает расти и «медленно, но верно» приближается к 1 тыс. в сутки.
С 5 октября московские компании обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Школьники отправились на каникулы, которые в этом году продлили на неделю — до 18 октября. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.