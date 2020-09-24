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Пандемия коронавируса ,  
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Оперштаб сообщил о росте на 30% числа госпитализаций из-за COVID в Москве

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ежедневное число госпитализированных с COVID-19 за последнюю неделю в Москве выросло примерно на 30%. Об этом РБК сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Там отметили, что в Москве создан «значительный резерв коечного фонда». Столичные больницы имеют необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты. Кроме того, в столице ежедневно проводится большое количество тестов на наличие COVID-19, что помогает прерывать цепочку распространения коронавируса, отметили в штабе.

Москвичам рекомендовали ограничить контакты из-за роста заражений COVID
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В Москве 24 сентября выявили рекордное количество зараженных коронавирусом впервые с 23 июня — более 1 тыс. человек. По состоянию на 24 сентября в столице обнаружено 1050 случаев заболевания COVID-19.

Сейчас общее число зараженных в столице превышает 280,4 тыс. человек. При этом в России уже шестой день подряд фиксируют более 6 тыс. заразившихся.

В связи с ростом заболевших московский оперативный штаб 24 сентября рекомендовал горожанам соблюдать правила ношения закрывающих рот и нос медицинских масок, а также меньше контактировать друг с другом.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Мэр Москвы Сергей Собянин рост числа зараженных объяснял увеличением количества проводимых тестов на COVID-19. По его словам, если раньше в день проводилось около 40 тыс. тестов, то сейчас объем ежедневных ПЦР-тестирований превысил 65 тыс. При этом он заявлял, что власти не будут вводить дополнительные ограничения в Москве.

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