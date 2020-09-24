Оперштаб сообщил о росте на 30% числа госпитализаций из-за COVID в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ежедневное число госпитализированных с COVID-19 за последнюю неделю в Москве выросло примерно на 30%. Об этом РБК сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Там отметили, что в Москве создан «значительный резерв коечного фонда». Столичные больницы имеют необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты. Кроме того, в столице ежедневно проводится большое количество тестов на наличие COVID-19, что помогает прерывать цепочку распространения коронавируса, отметили в штабе.

В Москве 24 сентября выявили рекордное количество зараженных коронавирусом впервые с 23 июня — более 1 тыс. человек. По состоянию на 24 сентября в столице обнаружено 1050 случаев заболевания COVID-19.

Сейчас общее число зараженных в столице превышает 280,4 тыс. человек. При этом в России уже шестой день подряд фиксируют более 6 тыс. заразившихся.