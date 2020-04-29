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В Москве из-за коронавируса откроют временные госпитали на 10 тыс. коек

Временные госпитали будут открыты при основных клинических учреждениях, а их фактическое использование будет зависеть от динамики развития эпидемии, заявил Сергей Собянин
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Столичные власти решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом во «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса», — написал он.

По словам мэра, коечный фонд в столице формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений. «Мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях», — отметил Собянин.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

25 апреля в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что в столице хватает коек для больных COVID-19, а появившаяся информация о том, что городские больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, переполнены, не соответствует действительности.

В депздраве отметили, что в Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Туда же поступают пациенты с подозрением на COVID-19. Речь идет о 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах, где развернуто около 16 тыс. коек для больных с COVID-19, уточнили в пресс-службе.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Там добавили, что в ближайшее время под коронавирус планируется перепрофилировать еще ряд стационаров. Таким образом, общее число коек увеличится до 20 тыс. «На данный момент этих мощностей достаточно, но ситуация в городе действительно остается напряженной и быстро меняется. Исходя из потребности будут открываться дополнительные койки в рамках имеющегося резерва», — сообщили в депздраве.

В Москве выявлено больше половины всех случаев заражения и смертей из-за коронавируса, зарегистрированных в России. По последним данным, в столице коронавирусом заразились 48,4 тыс. человек, скончались 479 человек, выздоровели 4130 пациентов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Сергей Собянин, госпиталь, коронавирус
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