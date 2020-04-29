В Москве из-за коронавируса откроют временные госпитали на 10 тыс. коек

Временные госпитали будут открыты при основных клинических учреждениях, а их фактическое использование будет зависеть от динамики развития эпидемии, заявил Сергей Собянин

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Столичные власти решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом во «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса», — написал он.

По словам мэра, коечный фонд в столице формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений. «Мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях», — отметил Собянин.

25 апреля в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что в столице хватает коек для больных COVID-19, а появившаяся информация о том, что городские больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, переполнены, не соответствует действительности.