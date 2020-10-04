Собянин сообщил о стабилизирующейся ситуации с COVID-19 в Москве

В Москве ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась, хотя количество госпитализированных больных продолжает расти, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество [госпитализированных] больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — сказал мэр (цитата по «РИА Новости»).

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