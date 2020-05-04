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Пандемия коронавируса ,  
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В парке «Сокольники» разместят временный стационар для больных с COVID-19

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, стационар в одном из павильонов парка сможет принять около 1,2 тыс. пациентов. Помимо этого он подтвердил, что временный госпиталь создадут и в автомобильном ТЦ «Москва»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве разместят временный стационар для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает ТАСС.

По его словам, стационар сможет принять около 1,2 тыс. больных. Помимо этого каркасно-тентовые конструкции возведут в ледовом дворце «Крылатское», где разместят 1,1 тыс. койко-мест, а также на ВДНХ (около 1,7 тыс. койко-мест) и в торговом центре «Москва» (около 1,8 тыс. койко-мест).

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Кроме того, временный стационар на 4 тыс. койко-мест построят в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Бирюков отметил, что здесь работы будут проводить в течение 20 дней, а в Сокольниках и ВДНХ их должны выполнить за две недели.

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В конце апреля арендаторы автомобильного торгового центра «Москва», расположенного на Каширском шоссе, отмечали, что их предупредили о необходимости съехать из-за планов открыть в центре госпиталь для зараженных коронавирусом. Один из сотрудников рассказал РБК, что госпиталь будет располагаться в здании до 1 августа.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице решили развернуть временные госпитали на 10 тыс. коек. Бирюков отмечал, что для этой цели в городе готовят 44 площадки.

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АТЦ &laquo;Москва&raquo;

По его словам, там будут завершать лечение пациенты с коронавирусом. Заммэра сообщал, что подобные быстровозводимые комплексы столица сможет впоследствии использовать для других целей.

С начала распространения коронавируса в Москве подтвердили более 74 тыс. случаев заражения инфекцией, 764 человека умерли. Выздоровели свыше 7,5 тыс. пациентов. По данным на 4 мая лечение продолжают более 66 тыс. заболевших. В России число случаев заражения превысило 145 тыс., скончались 1356 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Сокольники, коронавирус, Москва, медицина, Петр Бирюков
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