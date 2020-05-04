В парке «Сокольники» разместят временный стационар для больных с COVID-19

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, стационар в одном из павильонов парка сможет принять около 1,2 тыс. пациентов. Помимо этого он подтвердил, что временный госпиталь создадут и в автомобильном ТЦ «Москва»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве разместят временный стационар для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает ТАСС.

По его словам, стационар сможет принять около 1,2 тыс. больных. Помимо этого каркасно-тентовые конструкции возведут в ледовом дворце «Крылатское», где разместят 1,1 тыс. койко-мест, а также на ВДНХ (около 1,7 тыс. койко-мест) и в торговом центре «Москва» (около 1,8 тыс. койко-мест).

Кроме того, временный стационар на 4 тыс. койко-мест построят в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Бирюков отметил, что здесь работы будут проводить в течение 20 дней, а в Сокольниках и ВДНХ их должны выполнить за две недели.