Пандемия коронавируса , 29 сен, 09:05
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Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах
Осенние школьные каникулы в Москве будут длиться не одну неделю, а две, и начнутся одновременно во всех школах. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости COVID-19, запись об этом была опубликована в его блоге.
Каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно они длятся одну неделю и в части школ начинаются немного позже.
В этот период также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.
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