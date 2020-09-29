Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах

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Осенние школьные каникулы в Москве будут длиться не одну неделю, а две, и начнутся одновременно во всех школах. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости COVID-19, запись об этом была опубликована в его блоге.

Каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно они длятся одну неделю и в части школ начинаются немного позже.

В этот период также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.

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