Московские вузы начали частично переходить на удаленку

В Российском университете дружбы народов (РУДН) занятия преимущественно проходят дистанционно, сообщила РБК проректор по кадровой политике и административной работе РУДН Екатерина Казакова. Исключение составили лишь занятия для первокурсников, а также по дисциплинам старших курсов, по которым необходимо проведение лабораторных практикумов, добавила она.

«Для обеспечения очных занятий задействовано минимальное количество профессорско-преподавательского состава. При этом сотрудники РУДН в возрасте старше 65 лет, а также имеющие медицинские противопоказания, продолжают работать из дома», — отметила Казакова. По ее словам, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом и указа Собянина руководство университета рассматривает вопрос о переводе на удаленку большего числа сотрудников.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана занятия проводятся в полном объеме, студенты ходят в аудитории, рассказал РБК проректор по административной и правовой работе вуза Владимир Стымковский. По приказу ректора на дистанционное обучение переводится та группа, половину учащихся которой болеет или находится на самоизоляции, пояснил он.

«На сегодняшний момент у нас предписаны меры, рекомендованные предыдущим указом Собянина, которые говорят о том, что те лица, которые находятся в группе риска (это люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями), вправе получить больничные листы и находиться дома. Новый указ Собянина, несмотря на то, что мы являемся федеральным образовательным учреждением, мы учтем и будем принимать меры, чтобы перевести работников, которые достигли 65 лет или страдают хроническими заболеваниями, на дистанционную работу», — сообщил Стымковский.

По его словам, пожилых сотрудников среди обслуживающего персонала, которые критически важны для университета, вуз не сможет отправить на самоизоляцию. Эти работники не контактируют со студентами, не находятся в местах массового скопления людей, поэтому при их желании и возможности работать защищенно они будут продолжать работать, добавил проректор.

«В целом университет переходить на дистанционную работу не планирует, только в тех случаях, если невозможно заменить преподавателя, который находится в зоне риска, на того, который не находится в зоне риска. Только в этом случае будут организованы дистанционные формы обучения, либо занятия будут перенесены, например, на второй семестр», — рассказал РБК Стымковский.

«В настоящий момент не рассматривается вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения», — заявили в пресс-службе Минобрнауки. Там добавили, что проводят мониторинг санитарно-эпидемической ситуации в вузах, а решение о переводе учащихся на удаленку зависит от ситуации в отдельных регионах и в стране в целом.

Число случаев заражения в России растет с конца сентября. За последние сутки в стране выявили 9859 новых случаев COVID-19, это максимальный показатель с мая. В Москве выявили 2884 зараженных — больше в последний раз было 23 мая (3190).

Предписание властей Москвы перевести на удаленку 30% сотрудников (при этом рекомендовано перевести на дистанционный формат 50%), а также работников из групп риска по коронавирусу — людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями — действует с 5 по 28 октября. Исключение коснется лишь тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для работы организации; новое требование также не затронет медучреждения, оборонные предприятия, «Росатом», «Роскосмос» и ряд других стратегических отраслей, сообщил Собянин.

Ограничение носит обязательный характер. До этого власти уже просили у организаций добровольно перевести работников на удаленку, но число пассажиров в общественном транспорте все же не снизилось, а заболеваемость продолжает расти, объяснил мэр. Он сообщил, что власти будут контролировать перевод нужного числа сотрудников и граждан из указанных групп риска по COVID-19 на удаленку и в случае нарушения накажут компании санкциями.