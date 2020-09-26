«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19
Никита и кошка Тильда
«Таких же жестких ограничительных мер, как были в мае и июне в Москве, я лично не жду. Думаю будут чуть слабее. Если будет нужно — готов вернуться в режим самоизоляции. Ношу маску в метро, вот сегодня снова начал. Обрабатываю руки антисептиком максимально часто. У меня не было удаленки — у меня не было работы».
Глеб и Стефания
Мнение о том — стоит ли ждать жестких ограничительных мер в Москве — у собеседников РБК разделились, прозвучали ответы и «да», и «нет». Аналогичная реакция и на вопрос — нужно ли возвращать ограничительные меры. «Из мер безопасности используем маску и антисептик для рук. Вернуться в режим самоизоляции не готовы ни морально, ни физически».
Мария Сергеевна
«Устали мы от ограничительных мер, не хочу их возвращения. Отменить все [ограничения] и, наверное, лучше будет. Из мер безопасности — как видите, на мне маска. Мне 84».
Дмитрий
«Возвращать ограничительные меры стоит только в каких-то сферах, но не везде. Нужно ограничить слишком большие массовые скопления, но в целом не закрывать магазины и все то, что сейчас открылось. [Из мер безопасности использую] перчатки и маски. Родственники старше 65 лет перешли в режим самоизоляции».
Ирина
«Возращения жестких ограничительных мер в Москве не ждем и считаю, что это бессмысленно. Трудно сказать, что [власти города] должны сделать: думаю, что люди уже и так все понимают. Очень не хочется вернуться в режим самоизоляции».
Екатерина
«Существующих ограничений — в транспорте, маски — достаточно. Думаю все что нужно, делается властями сейчас. Я надеваю маску — в транспорте и на работу, хотя уже и переболела, но, чтобы всем было спокойно».
Игорь
«Ограничительные меры возвращать не нужно, я их и не жду. От властей дополнительных действий в текущей ситуации не требуется — они уже делают. Стараюсь не ездить в метро. В режим самоизоляции вернуться не хотелось бы. Кто-то из родственников старше 65 лет живет на даче, кто-то уехал куда-то подальше. В общем нет, как таковой, изоляции не существует у них, живут нормальной жизнью».
Алена Сергеевна
«Я врач. Скорее всего да, стоит ждать возращения жестких ограничительных мер в Москве. Со всеми правилами безопасности согласна, но я их не соблюдаю. В режим самоизоляции вернуться готова»
Ольга
"Возвращения ограничительных мер не жду, но вернуть их нужно. Ношу маску в публичных местах, общественным транспортом не пользуюсь".
Азамат
«Только вышли в офис, только вышли на улицу, поэтому не хотим никаких ограничений. Сложно ответить — что должны делать власти, но если на самом деле ситуация ухудшается, то, я думаю, должны принять меры.В офисе мы сидим в масках, поэтому сейчас вышел на обед, чтобы пройтись, иначе целый день в маске сидеть — это ужасно просто. Родственники старше 65 лет все находятся за пределами Москвы, на Урале, поэтому в принципе таких прямо сильных переживаний нет».
Максим
«С какой-то стороны, ограничительные меры нужно возвращать. Правила безопасности соблюдаю все. Я военный. В режиме изоляции я уже был, мне хватило».