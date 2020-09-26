«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19

Никита и кошка Тильда

«Таких же жестких ограничительных мер, как были в мае и июне в Москве, я лично не жду. Думаю будут чуть слабее. Если будет нужно — готов вернуться в режим самоизоляции. Ношу маску в метро, вот сегодня снова начал. Обрабатываю руки антисептиком максимально часто. У меня не было удаленки — у меня не было работы».