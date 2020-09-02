За журналиста Сафронова поручились более 140 человек

Поручительства и характеристики за Сафронова подписали многочисленные корреспонденты, редакторы и технические сотрудники российских изданий, включая РБК, «Коммерсантъ», «Интерфакс», Meduza, «Эхо Москвы».

«Знаю Ивана Сафронова с первого дня моей работы в газете «Коммерсант» с мая 2015 года, как исключительно профессионального журналиста и высококлассного специалиста в своей области. Иван известен мне как человек высокой порядочности, надежный товарищ, готовый прийти на помощь своим друзьям и коллегам. Заслуги Ивана перед редакцией нельзя не оценить как выдающиеся. Его увольнение в 2019 году стало большой потерей для издательского дома, которую за истекшие 15 месяцев так и не удалось восполнить. Иван был и остается настоящим патриотом своего издания и своей страны. В свете вышеизложенного считаю чрезмерной меру пресечения, связанную с лишением свободы», — написал в своей характеристике для суда заместитель шеф-редактора газеты «Коммерсантъ» Иван Сухов.

«Иван Сафронов проявил себя как высокопрофессиональный журналист. Это подразумевает под собой безукоризненное следование ФЗ «О средствах массовой информации». Сафронов — весьма уважаемый и известный в профессиональных кругах журналист, многие коллеги отмечают его патриотизм, глубокую погруженность в тему, о которой он писал», — пишет старший корреспондент службы политической информации «Интерфакса», экс-сотрудник «Коммерсанта» Екатерина Гробман.

Помимо коллег Сафронова за него поручились и люди, знавшие его вне журналистской среды. Директор благотворительного фонда помощи заключенным и их семьям «Русь сидящая» Ольга Романова отметила, что знакома с Сафроновым уже почти 13 лет и верит в его невиновность. «Знаю Ивана Сафронова с 2007 года. Он был моим студентом в Высшей школе экономики. Мы также общались с Иваном после окончания им вуза. Иван Сафронов честный парень. И это самое главное. Я знаю, что никто в суде не прочитает эту характеристику. В лучшем случае подошьют к делу. Все все понимают, работа такая. Это нечестно. Иван Сафронов так бы не сделал», — указала она.

«Я знаю Ивана Сафронова как законопослушного, добропорядочного, ответственного человека. Он был моим студентом в Высшей школе экономики на отделении деловой и политической журналистики факультета политологии, где за годы учебы проявил себя как честный, талантливый, патриотически настроенный молодой человек», — говорится в характеристике Людмилы Телень, профессора факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

Ранее, перед рассмотрением апелляции на арест журналиста, характеристики и личные поручительства за него подписали несколько десятков главредов и журналистов российских СМИ.

Иван Сафронов с мая 2020 года работал советником главы «Роскосмоса». Утром 7 июля его задержали сотрудники ФСБ. Бывшему журналисту вменяется государственная измена (ст. 275 УК). По версии следствия, в 2012 году он был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств.

По данным ТАСС и издания «Проект», агентом чешской спецслужбы следствие может считать руководителя пражского Центра анализа безопасности и предотвращения Мартина Лариша. У Лариша приятельские отношения с Сафроновым, но свою принадлежность к спецслужбам он отрицает.

Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. Следователи в разговорах с ним и его защитой эту связь отрицают, при этом в деле есть материалы экспертизы всех заметок Сафронова. Кроме того, ФСБ взяла у Сафронова образец голоса для фоноскопической экспертизы и предлагала журналисту заключить досудебное соглашение со следствием (оно гарантирует наказание не строже двух третей от максимальной санкции), условием которого было раскрытие источников Сафронова, говорил его адвокат Павлов.

В 2019 году Сафронов давал в ФСБ объяснения после выхода статьи о поставках истребителей СУ-35 в Египет, сообщали его знакомые. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в связи с этим текстом подавала к «Коммерсанту» иск о разглашении гостайны.

Коллеги Сафронова проводили пикеты в его поддержку на Лубянской площади и у ворот СИЗО «Лефортово» в день предъявления ему обвинения. Петицию с требованием рассекретить дело Сафронова и сделать процесс публичным подписали по состоянию на начало сентября около 90 тыс. человек.