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Дело Ивана Сафронова ,  
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Сафронов рассказал о работе с предполагаемым «вербовщиком» из Чехии

Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, рассказал об отношениях с чехом Мартином Ларишем, которого СМИ называли предполагаемым вербовщиком россиянина. В частности, Сафронов пояснил, что с Ларишем его связывали приятельские отношения, также он сотрудничал с ним в рамках основанного чехом интернет-проекта как автор статей. Об этом Сафронов рассказал в интервью «Коммерсанту».

По его словам, они познакомились в 2010 году, когда Лариш был собственным корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве, а также читал лекции на журфаке МГУ. «У нас были нормальные приятельские отношения двух коллег. Мы обсуждали международные отношения, политику и т. д., как правило за кружкой пива», — пояснил Сафронов.

Следователи назвали Сафронову имя его предполагаемого вербовщика
Общество
Иван Сафронов

Через два года Лариш вернулся в Чехию и в следующий раз встретился с Сафроновым около 2016 года. «С тех пор мы стали более регулярно видеться. Эти встречи я не скрывал. Иногда мы путешествовали по Европе в большой компании молодых людей. Были в Хорватии, Испании», — рассказал экс-журналист. Он также добавил, что был приглашен на свадьбу Лариша и в свою очередь пригласил чеха отметить свой День рождения в Германии.

В 2017 году Лариш уволился из газеты и решил запустить свой интернет-проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности, которое бы распространяло среди СМИ аналитические материалы и дайджесты на платной основе.

«Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало, — рассказал Сафронов. — Я писал для него не более одного-двух материалов в месяц. Темы базировались на актуальной, публично обсуждавшейся в тот период времени информации. Мартин направлял мне список тех тем, которые он хотел освещать в своем агентстве. Если я мог что-то написать, то писал, если нет — то нет. Это было просто, никакой обязаловки».

Материал дополняется.

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Автор
Мария Лисицына
Иван Сафронов госизмена
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