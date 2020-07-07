В Москве задержали советника Рогозина журналиста Ивана Сафронова

Иван Сафронов (Фото: isafronov / Facebook)

Сотрудники ФСБ задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, сообщает «Эхо Москвы» и телеграм-канал Life Shot. Информацию о задержании подтвердил источник «Открытых медиа в руководстве МВД.

По данным «Эха Москвы» и телеграм-канал Life Shot, возможно, речь идет о статье «Государственная измена».

В «Роскосмосе» информацию о задержании Сафронова не комментируют.

Бывший журналист газет «Коммерсант» и «Ведомости» Сафронов был назначен советником генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. На новом месте Сафронов должен был заниматься выстраиванием информационной политики в «Роскосмосе» и на входящих в госкорпорацию предприятиях, также он стал курировать «ряд спецпрограмм».

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности «журналистика». В 2010-2019 годах — корреспондент и спецкорреспондент «Коммерсанта», в 2019-2020 годах — спецкорреспондент газеты «Ведомости». Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.