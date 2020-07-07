Защита журналиста Сафронова обжалует его арест

Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Сторона защиты советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, намерена обжаловать его арест. Об этом сообщил адвокат задержанного Иван Павлов, передает «РИА Новости».

«Да, будем обжаловать», — сказал он.

Лефортовский суд арестовал Сафронова 7 июля. Ареста задержанного запросил следователь по особо важным делам первого отдела СУ ФСБ России Александр Чабан, который расследовал дело ученого из института «Роскосмоса» (ЦНИИМАШ) Виктора Кудрявцева.

Иван Сафронов был задержан ранее 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО. По ст. 275 УК (государственная измена) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признает себя виновным.