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Дело Ивана Сафронова ,  
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Защита журналиста Сафронова обжалует его арест

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Сторона защиты советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, намерена обжаловать его арест. Об этом сообщил адвокат задержанного Иван Павлов, передает «РИА Новости».

«Да, будем обжаловать», — сказал он.

Лефортовский суд арестовал Сафронова 7 июля. Ареста задержанного запросил следователь по особо важным делам первого отдела СУ ФСБ России Александр Чабан, который расследовал дело ученого из института «Роскосмоса» (ЦНИИМАШ) Виктора Кудрявцева.

Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
Общество
Иван Сафронов

Иван Сафронов был задержан ранее 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО. По ст. 275 УК (государственная измена) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признает себя виновным.

В «Роскосмосе» заявили, что задержание помощника главы госкорпорации не связано с его работой. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Сафронов не имел доступа к секретным сведениям.

В «Коммерсанте», где работал Сафронов, считают обвинения журналиста в госизмене абсурдными. В газете «Ведомости» назвали его патриотом своей страны.

7 июля на Лубянке, где проводились пикеты в поддержку Сафронова, задержали около 20 журналистов, в том числе Елену Черненко и Александра Черных из «Коммерсанта», Ольгу Чуракову из издание «Проект», Полину Никольскую из Reuters, Юрия Литвиненко из «Ведомостей», телеведущую и политика Ксению Собчак и других.

Теги: адвокат, арест, Иван Сафронов
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