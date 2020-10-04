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Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное

В конце сентября жители начали жаловаться на изменение цвета воды в районе Петропавловска-Камчатского и большое число мертвых животных, выброшенных на берег. Что говорят экологи и как действуют власти — в материале РБК
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Что известно к 12:00 4 октября

  • Пробы песка и образцы погибших животных отправлены на исследования в Москву.
  • Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с загрязнением морской воды на Камчатке.

Что случилось
  • 29 сентября очевидцы начали сообщать об изменении цвета воды и выбросе мертвых морских животных на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского, а серферы жаловались, что после заплывов у них начали опухать и краснеть глаза, сообщали Vostok.Today и агентство «Кам 24».
  • Местные жители, пожаловавшиеся на раздражение после купания в районе Халактырского пляжа и изменившийся цвет воды, сообщили, что неприятные симптомы — ухудшение зрения, першение в горле, тошнота, высокая температура — наблюдаются уже несколько недель. Одна из очевидцев отметила, что примерно в одно время с появлением первых симптомов на Халактырском пляже и в акватории проходили военные учения.
  • 3 октября минприроды Камчатского края опубликовало видео с Халактырского пляжа. «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый», — сообщили в региональном ведомстве и добавили, что ничего аномального в прибрежной зоне не обнаружили.

Видео: kamgov / Instagram
Видео: kamgov / Instagram
Video

Видео: yurydud / Instagram
Видео: yurydud / Instagram

Видео: yurydud / Instagram
Видео: yurydud / Instagram

  • На видеозаписи жителя Камчатки и основателя школы серфинга Snowave Surf School Антона Морозова можно увидеть нефтяное пятно в Тихом океане и большое количество мертвых морских животных на берегу. По его словам, серферы еще три недели назад начали испытывать неприятные симптомы, такие как помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. После этого у 20 человек появились признаки отравления, добавил он.
  • На выброс необычно большого числа мертвых животных и рыбы на берег также пожаловались жители острова Парамушир (Курильские острова), сообщила сахалинская телекомпания АСТВ.
  • Специалисты взяли пробы воды и обнаружили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5 раза, сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. По мнению экспертов, в воду мог попасть загрязнитель, близкий по свойствам к техническому маслу, указывал он.
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Что делают власти

  • Прокуратура, региональное управление Следственного комитета, а также местные управления Росрыболовства и управление Росприроднадзора начали проверку по факту массовой гибели животных и загрязнения воды. Власти посоветовали жителям пока не купаться и не ловить рыбу.
  • Специалисты Росприроднадзора выехали на место и взяли пробы воды у Халактырского пляжа, сообщили РБК в ведомстве. Пробы воды взяли также специалисты Минприроды, результаты будут известны 4 октября.
  • 3 октября вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил региональным ведомствам выяснить причины массовой гибели животных на Камчатке. «На Камчатке уникальная природа. <...> Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны», — заявил он.
  • Врио министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова сообщила РБК, что массовых обращений в больницы Камчатского края не зафиксировано.
  • Тихоокеанский флот заявил, что не причастен к загрязнению воды на Камчатке, а недостоверные сведения распространяют зарубежные организации. По данным пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, корабли ВМФ не перевозили в районе пляжа крупные партии нефтепродуктов, а учений с использованием тяжелой боевой техники на региональном полигоне не было с июня.
  • Губернатор Владимир Солодов пообещал лично осмотреть загрязненные бухты и пляж.
  • 4 октября в Москву были отправлены пробы песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков и животных. Как сообщили в правительстве края, вес груза — 250 кг.
  • Генпрокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки ситуации. «В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязненных участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья», — сказал представитель ведомства Андрей Иванов.

Фото:greenpeace_ru / VK Фото:greenpeace_ru / VK Фото:ionovmaxim / Instagram Фото:lasha_dasha / Instagram Фото:snowave_kamchatka / Instagram Фото:greenpeace_ru / VK Фото:Александр Пирагис / РИА Новости Фото:Александр Пирагис / РИА Новости Фото:lasha_dasha / Instagram
Фото: greenpeace_ru / VK

Что говорят экологи

  • Загрязнение Тихого океана в районе Халактырского пляжа — это экологическая катастрофа, заявил руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков. Этот пляж — один из лучших в России для серфинга и одна из главных достопримечательностей края, однако рядом с ним проводятся военные учения и постоянно присутствует фактор воздействия на природу со стороны военной техники, отметил он. «И тут вопрос, с чем на самом деле связано загрязнение», — указал руководитель проекта «Гринписа».
  • Главная задача сейчас — оценить площадь загрязнения и масштаб его воздействия, заявил РБК руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. По его словам, фонд WWF пытается организовать космическую съемку, по результатам которой можно будет сделать первые выводы о последствиях для экосистемы.
  • Greenpeace представил спутниковые снимки реки, которая впадает в Тихий океан, сообщил Антон Морозов, который заснял нефтяное пятно. «Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9 сентября река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было», — приводит его слова журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

Версии случившегося

  • ТАСС со ссылкой на источник пишет, что вода в районе Халактырского пляжа могла быть загрязнена из-за протечки на коммерческом танкере. «Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск», — заявил собеседник агентства в экстренных службах.
  • Руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков не исключает версию с разливом нефти, однако считает, что скорее речь идет о воздействии другого токсина, который попал в океан через реки. «Нефтепродукты часто остаются на береговой линии и образуют пленку на воде. Такого ни местные жители, ни серфингисты не наблюдали», — пояснил он.
  • «Новая газета» со ссылкой на источники пишет, что, по одной из версий, причиной случившегося могли стать ядохимикаты, они захоронены у подножья вулкана Козельский.
  • По словам лидера «Альянса Зеленых» Александра Закондырина, речь может идти как об аварии на предприятии или разливе топлива, так и о природном катаклизме. Он отметил, что регион является сейсмически активной зоной, большинство землетрясений происходят в 30–150 км от побережья.
Авторы
Виктория Полякова, Майя Бобенко, Тимофей Дзядко
Камчатка загрязнение воды гибель животных
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