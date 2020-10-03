Дудь и власти Камчатки показали разные видео о загрязнении воды

Минприроды Камчатского края опубликовало кадры с чистым пляжем и нормальным цветом воды, тогда как Юрий Дудь показал видео с большим нефтяным пятном в Тихом океане у полуострова

Министерство природы Камчатского Края опубликовало видео с Халактырского пляжа неподалеку от Петропавловска-Камчатского, где произошел массовый выброс мертвых морских животных.

«Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый», — подписали видеозапись местные власти. В региональном ведомстве добавили, что утром 3 октября инспекторы природного парка «Налычево» изучили прибрежную зону и не обнаружили ничего аномального.

https://www.instagram.com/p/CF315gUHcYo/

Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, опубликовал в Instagram видеозапись жителя Камчатки и основателя школы серфинга Snowave Surf School Антона Морозова. На кадрах можно увидеть нефтяное пятно в Тихом океане и большое количество мертвых морских животных на берегу.

https://www.instagram.com/p/CF3vnVYj4CY/