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Дудь и власти Камчатки показали разные видео о загрязнении воды

Минприроды Камчатского края опубликовало кадры с чистым пляжем и нормальным цветом воды, тогда как Юрий Дудь показал видео с большим нефтяным пятном в Тихом океане у полуострова

Министерство природы Камчатского Края опубликовало видео с Халактырского пляжа неподалеку от Петропавловска-Камчатского, где произошел массовый выброс мертвых морских животных.

«Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый», — подписали видеозапись местные власти. В региональном ведомстве добавили, что утром 3 октября инспекторы природного парка «Налычево» изучили прибрежную зону и не обнаружили ничего аномального.

https://www.instagram.com/p/CF315gUHcYo/

Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, опубликовал в Instagram видеозапись жителя Камчатки и основателя школы серфинга Snowave Surf School Антона Морозова. На кадрах можно увидеть нефтяное пятно в Тихом океане и большое количество мертвых морских животных на берегу.

https://www.instagram.com/p/CF3vnVYj4CY/

Морозов рассказал, что еще три недели назад после серфинга люди начали испытывать странные неприятные симптомы: помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. После этого у 20 человек появились симптомы отравления.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов 29 сентября сообщил, что очевидцы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Издание Vostok.Today написало, что местные серферы жаловались, что после заплывов у них начали опухать и краснеть глаза, написало. ИА «Кам 24» передавало, что на пляже стали находить мертвую рыбу. После этого власти начали проводить проверку.

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