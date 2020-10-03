Дудь и власти Камчатки показали разные видео о загрязнении воды
Министерство природы Камчатского Края опубликовало видео с Халактырского пляжа неподалеку от Петропавловска-Камчатского, где произошел массовый выброс мертвых морских животных.
«Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый», — подписали видеозапись местные власти. В региональном ведомстве добавили, что утром 3 октября инспекторы природного парка «Налычево» изучили прибрежную зону и не обнаружили ничего аномального.
Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, опубликовал в Instagram видеозапись жителя Камчатки и основателя школы серфинга Snowave Surf School Антона Морозова. На кадрах можно увидеть нефтяное пятно в Тихом океане и большое количество мертвых морских животных на берегу.