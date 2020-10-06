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Ученые заявили о гибели 95% обитателей морского дна бухты на Камчатке

Фото:Анна Стрельченко / ТАСС
Фото: Анна Стрельченко / ТАСС

При погружении в воды Авачинской бухты, находящейся недалеко от побережья Камчатки, специалисты обнаружили массовую гибель обитающих на дне морских организмов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«При погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 м наблюдается массовая гибель бентоса (организмы, обитающие в грунте дна. — РБК.) — 95% мертвы», — рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов.

Он также отметил, что в бухте сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в существенно малом количестве. При этом, по его словам, состояние морских млекопитающих и птиц находится в норме.

При погружении в районе острова Старичкова и бухте Спасения исследователи также обнаружили массовые останки мертвого бентоса. Кроме того, подводный фотограф Александр Коробок, принимавший участие в экспедиции, сообщил, что из-за погружения в бухте Спасения у него был ожог слизистой.

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Участники экспедиции отметили, что масштаб бедствия будет только увеличиваться, так как животные, питающиеся бентосом, тоже погибнут из-за уничтожения кормовой базы.

В конце сентября местные жители и серферы рассказали, что после купания в районе Халактырского пляжа у них наблюдались признаки отравления, тошнота и проблемы со зрением.

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На видео, снятых серферами с дрона, заметны нефтяные пятна на поверхности воды. В соцсетях также опубликовали снимки мертвых морских животных, выброшенных на берег.

Власти региона в качестве причин случившегося допускали техногенную утечку, сейсмическую активность в океане или природный фактор. Однако 6 октября губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что один из наиболее вероятных источников загрязнения океана на Камчатке — Козельский полигон хранения ядохимикатов.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 6 октября также распорядился направить на Камчатку сотрудников криминалистического центра СК и специалистов судебно-экспертного центра для организации исследования анализов проб загрязненной воды.

После случившегося было возбуждено дело по признакам правонарушения по ст. 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта»).

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