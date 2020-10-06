Ученые заявили о гибели 95% обитателей морского дна бухты на Камчатке

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При погружении в воды Авачинской бухты, находящейся недалеко от побережья Камчатки, специалисты обнаружили массовую гибель обитающих на дне морских организмов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«При погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 м наблюдается массовая гибель бентоса (организмы, обитающие в грунте дна. — РБК.) — 95% мертвы», — рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов.

Он также отметил, что в бухте сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в существенно малом количестве. При этом, по его словам, состояние морских млекопитающих и птиц находится в норме.

При погружении в районе острова Старичкова и бухте Спасения исследователи также обнаружили массовые останки мертвого бентоса. Кроме того, подводный фотограф Александр Коробок, принимавший участие в экспедиции, сообщил, что из-за погружения в бухте Спасения у него был ожог слизистой.