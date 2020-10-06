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Песков сообщил о «четкой установке» прояснить ситуацию на Камчатке

Фото:Анна Стрельченко / ТАСС
Фото: Анна Стрельченко / ТАСС

Президенту Владимиру Путину докладывают о результатах анализов проб, которые отбирались в воде и прибрежной зоне Камчатки, где нашли большое количество погибших морских животных. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ситуация действительно волнует, вы знаете, что экология — это один из приоритетов, есть четкая установка выяснить, что там произошло», — сказал Песков.

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В конце сентября очевидцы начали говорить о том, что у Халактырского пляжа на Камчатке изменился цвет воды, а на берег выбросило мертвых морских животных.

Также об изменении вкуса и цвета воды сообщили камчатские серферы. По их словам, после длительного нахождения в воде они почувствовали жжение в глазах, появились признаки отравления.

Специалисты взяли пробы воды и обнаружили, что содержание нефтепродуктов в них превышает предельно допустимые концентрации в 3,6 раза, содержание фенолов — в 2,5 раза. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин позже заявил, что предварительные результаты анализов не выявили следов нефти в водах Камчатки.

Власти региона рассматривали три причины, которые могли привести к загрязнению прибрежной акватории Тихого океана и гибели животных: сейсмическую активность, техногенное загрязнение (в связи с деятельностью человека) или природное явление. Позже академик РАН Андрей Адрианов пояснил, что к последней версии относится деятельность токсичных водорослей. Кобылкин позже исключил причины техногенного характера.

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Правоохранительные органы в итоге завели уголовное дело по признакам правонарушения по ст. 8.42 КоАП (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта).

Камчатка Владимир Путин загрязнение воды
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