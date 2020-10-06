Песков сообщил о «четкой установке» прояснить ситуацию на Камчатке
Президенту Владимиру Путину докладывают о результатах анализов проб, которые отбирались в воде и прибрежной зоне Камчатки, где нашли большое количество погибших морских животных. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно волнует, вы знаете, что экология — это один из приоритетов, есть четкая установка выяснить, что там произошло», — сказал Песков.
В конце сентября очевидцы начали говорить о том, что у Халактырского пляжа на Камчатке изменился цвет воды, а на берег выбросило мертвых морских животных.
Также об изменении вкуса и цвета воды сообщили камчатские серферы. По их словам, после длительного нахождения в воде они почувствовали жжение в глазах, появились признаки отравления.