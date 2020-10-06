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Власти впервые назвали свалку возможной причиной загрязнения на Камчатке

Козельский полигон ядохимикатов рассматривается как наиболее очевидный источник загрязнения, из-за которого погибла фауна в акватории острова. Но сообщивший об этом губернатор Солодов призвал не отказываться и от других версий
Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов
Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов (Фото: Минприроды)

Один из наиболее вероятных источников загрязнения океана на Камчатке — Козельский полигон хранения ядохимикатов. Об этом заявил глава края Владимир Солодов во время выездного совещания на пострадавшем от выброса Халактырском пляже, передает «РИА Новости».

«Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов», — сообщил губернатор.

По его словам, для проверки на полигон 6 октября выезжали представители надзорных ведомств и ученые. «Полигон исследовали визуально, взяли пробы с наблюдательных скважин № 1 и № 2, глубина которых 20 и 17 метров. В нескольких местах зафиксировано повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения», — отметил чиновник. Он предположил, что ограду растащили «предприимчивые» жители.

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Общество
Владимир Солодов

Солодов заявил, что сейчас ученые проверяют несколько версий, в том числе и ту, которую представители института вулканологии и сейсмологии Российской академии наук довольно категорично отвергли. «Считаю, все равно до конца нельзя со счетов списывать факты извержения, хоть эта версия учеными рассматривается как менее вероятная. Наиболее вероятные — это техногенные токсины, разлив некоего вещества, которое мы и пытаемся установить», — пояснил Солодов.

Как сообщил в Telegram российский Greenpeace, на Козельском полигоне хранится около 108 тонн пестицидов и сельскохозяйственных ядохимикатов. «В 2010 году полигон закрыли мембраной и засыпали землей, а в 2018 обнажилась мембрана с одного края. Охраны там не было никогда», — заявил эксперт организации Иван Блоков.

Он отметил, что последние имеющиеся данные об исследовании полигона относятся к 2014 году. «Не исключено, что это и есть последние данные исследования пестицидов, попадающих в окружающую среду с полигона. Исследования, проводившиеся позже, скорее всего, определяли только металлы», — пояснил Блоков.

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Академик объяснил министру ситуацию на Камчатке «токсичными водорослями»
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Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

В конце сентября жители Петропавловска-Камчатского начали жаловаться на неприятный цвет и запах воды на популярном среди любителей активного отдыха Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского. У серферов и купальщиков наблюдались неприятные ощущения и признаки отравления, а на побережье обнаружили множество мертвых морских животных.

Власти изначально придерживались трех версий случившегося: техногенное загрязнение; природный фактор (токсины мог принести недавний шторм); сейсмическая активность.

«Новая газета», ссылаясь на источники, 3 октября сообщила, что токсины могли попасть в океан с Козельского полигона. 5 октября глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин объявил, что в доставленных с Камчатки пробах воды, по предварительным данным, не обнаружено следов нефтепродуктов.

Автор
Михаил Котляр
Камчатка полигон загрязнение окружающей среды пестициды
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