Власти впервые назвали свалку возможной причиной загрязнения на Камчатке

Козельский полигон ядохимикатов рассматривается как наиболее очевидный источник загрязнения, из-за которого погибла фауна в акватории острова. Но сообщивший об этом губернатор Солодов призвал не отказываться и от других версий

Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов (Фото: Минприроды)

Один из наиболее вероятных источников загрязнения океана на Камчатке — Козельский полигон хранения ядохимикатов. Об этом заявил глава края Владимир Солодов во время выездного совещания на пострадавшем от выброса Халактырском пляже, передает «РИА Новости».

«Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов», — сообщил губернатор.

По его словам, для проверки на полигон 6 октября выезжали представители надзорных ведомств и ученые. «Полигон исследовали визуально, взяли пробы с наблюдательных скважин № 1 и № 2, глубина которых 20 и 17 метров. В нескольких местах зафиксировано повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения», — отметил чиновник. Он предположил, что ограду растащили «предприимчивые» жители.

Солодов заявил, что сейчас ученые проверяют несколько версий, в том числе и ту, которую представители института вулканологии и сейсмологии Российской академии наук довольно категорично отвергли. «Считаю, все равно до конца нельзя со счетов списывать факты извержения, хоть эта версия учеными рассматривается как менее вероятная. Наиболее вероятные — это техногенные токсины, разлив некоего вещества, которое мы и пытаемся установить», — пояснил Солодов.