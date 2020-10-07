Генпрокуратура сообщила об итогах проверки загрязнения на Камчатке
Исследования песка и воды с Халактырского пляжа на Камчатке показали наличие горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.
По данным ведомства, исследование проводил экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД.
Кроме того, Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) провело анализ атмосферного воздуха, однако никаких загрязнений не обнаружило.
По данным Генпрокуратуры, исследования различных проб почвы, воды и воздуха еще продолжаются. Эксперты проверяют не только Халактырский пляж, но и побережье Большой, Средней и Малой Лагерных бухт, а также Авачинской бухты.