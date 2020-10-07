Генпрокуратура сообщила об итогах проверки загрязнения на Камчатке

«Всего в рамках проводимых мероприятий привлеченными прокуратурой специалистами в разных локациях отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка и др.», — говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре также напомнили, что первоначальные исследования, проведенные УГМС по Камчатскому краю показали превышение предельно допустимых показателей нефтепродуктов в воде в четыре раза, а показаний по фенолу в 2,5 раза. Ранее об этом рассказал врио главы регионального Минприроды Алексей Кумарьков.

В конце сентября от жителей полуострова стали поступать сообщения о загрязнении воды в Тихом океане в районе Халактырского пляжа. Люди жаловались на покраснение глаз и плохое самочувствие после пребывания в воде, а также сообщали об изменении цвета акватории и выброшенных на берег мертвых морских животных.

3 октября Минприроды по региону опубликовало видеозапись с пляжа и заявило, что никакого загрязнения на месте нет. Тогда журналист Юрий Дудь выложил в Сеть видео местных серферов, на кадрах которого видны останки животных и нефтяные пятна.

Позднее депутат Ирина Яровая сообщила, что по факту происшествия было возбуждено административное дело по ст. 8.42 КоАП (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта).