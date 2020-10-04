Пробы воды, песка и погибших животных с Камчатки отправлены в Москву

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Днем 4 октября в Москву с побережья Камчатки самолетом были отправлены пробы песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков и животных. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края на своем сайте.

«Это 250 кг груза, который в столице встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии. Работать с материалами будут специалисты с мировым именем», — сказано в сообщении.

Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что, прежде чем выдвигать версии о причинах загрязнения вод у побережья Камчатки и гибели морских животных, необходимо определить загрязняющее вещество. «С таким загрязнением мы еще не сталкивались», — добавил он.

В пресс-службе уточнили, что пробы взяты из глубины и с береговой полосы в нескольких точках — в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, в акватории Авачинской бухты.