Общество , 03 окт, 17:43
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Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное
В конце сентября жители начали жаловаться на изменение цвета воды в районе Петропавловска-Камчатского и большое число мертвых животных, выброшенных на берег. Что говорят экологи и как действуют власти — в материале РБК
Что случилось
- 29 сентября очевидцы начали сообщать об изменении цвета воды и выбросе мертвых морских животных на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского, а серферы жаловались, что после заплывов у них начали опухать и краснеть глаза, сообщали Vostok.Today и агентство «Кам 24».
- Местные жители, пожаловавшиеся на раздражение после купания в районе Халактырского пляжа и изменившийся цвет воды, сообщили, что неприятные симптомы — ухудшение зрения, першение в горле, тошнота, высокая температура — наблюдаются уже несколько недель. Одна из очевидцев отметила, что примерно в одно время с появлением первых симптомов на Халактырском пляже и в акватории проходили военные учения.
- 3 октября минприроды Камчатского края опубликовало видео с Халактырского пляжа. «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый», — сообщили в региональном ведомстве и добавили, что ничего аномального в прибрежной зоне не обнаружили.