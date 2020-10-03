Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное

В конце сентября жители начали жаловаться на изменение цвета воды в районе Петропавловска-Камчатского и большое число мертвых животных, выброшенных на берег. Что говорят экологи и как действуют власти — в материале РБК

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Что случилось

29 сентября очевидцы начали сообщать об изменении цвета воды и выбросе мертвых морских животных на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского, а серферы жаловались, что после заплывов у них начали опухать и краснеть глаза, сообщали Vostok.Today и агентство «Кам 24».

Местные жители, пожаловавшиеся на раздражение после купания в районе Халактырского пляжа и изменившийся цвет воды, сообщили, что неприятные симптомы — ухудшение зрения, першение в горле, тошнота, высокая температура — наблюдаются уже несколько недель. Одна из очевидцев отметила, что примерно в одно время с появлением первых симптомов на Халактырском пляже и в акватории проходили военные учения.

3 октября минприроды Камчатского края опубликовало видео с Халактырского пляжа. «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый», — сообщили в региональном ведомстве и добавили, что ничего аномального в прибрежной зоне не обнаружили.

Видео: kamgov / Instagram

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Видео: yurydud / Instagram